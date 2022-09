Fontos döntést hozott karrierjében Kubik Anna

A visszavonuláson még egyáltalán nem gondolkodik, de új életminőséget teremt maga köré a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. A Duna vallási műsorában, az Agapéban jelentette be, hogy több mint négy évtizedes pályafutása után szabadúszó lesz.

„A világot jelentő deszkák rivaldafényénél és tapsviharánál is többet jelent a csend, amikor találkozom Istennel” – így fogalmazott Kubik Anna a Duna vallási kerekasztal-beszélgetésében, a szeptembertől új részekkel jelentkező Agapé című műsorban. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész a siker és a boldogság témakörében vendégeskedett a műsorban, amelyben kifejtette, hívőként fontosnak tartja, hogy mind az élet napos, mind az árnyékos oldalát alázattal tudja megélni. A színjátszás ugyanis olyan hivatás, amelyben katartikus sikerélmények mellett a mellőzöttség és a bukás mélysége is bekövetkezhet.

„42 év után úgy döntöttem, szabadúszásra váltok, mert szeretném jobban megélni a jelenem. Egyik munka jött a másik után, és közben nem éltem. Jött-ment körülöttem minden, és nem vettem észre, hogy közben változnak az évszakok és milyen csodálatos a természet. Mennyi öröm, amikor van idő felfedezni az élet szépségét, a csodát, amit a Jóisten teremtett” – tette hozzá a színművész, aki munkája mellett hitéleti tevékenységgel is foglalkozik. Tavaly az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik hivatalos hírnöke volt, és idén is több jótékonysági akcióhoz csatlakozott. A karitatív, önkéntes munkát másoknak is ajánlja, mert hisz a „jót tenni és jól lenni” összefüggésében.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők az Agapé korábbi adásai is.

