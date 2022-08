Élményekkel teli ősz a Dunán

Új, élménydús tartalmakkal és visszatérő közönségkedvencekkel indítja az őszt a közmédia családi tévécsatornája. Augusztus 29-től minden hétköznap formabontó, interaktív módon várják a nézőket a Duna népszerű műsorvezetői a napi magazinműsorokban.

Izgalmas és szórakoztató műsorokkal várja nézőit ősszel a Duna. Több különálló, de tartalmában összefüggő élő adásblokkokkal jelentkezik a csatorna két magazinműsora, a Család-barát és az Almárium, ezzel tartalmas és interaktív kikapcsolódást nyújtva a nézőknek reggeltől egészen délutánig. Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence párosa augusztus 29-től, hétfőtől minden hétköznap élőben, a Család-barát adásaiban várják a nézőket. A műsor három szakaszban kerül képernyőre, amelyek 8:35-től, 9:25-től és 10:55-től kezdődnek. Az Almárium magazin új műsorvezetőpárossal folytatódik: Radványi Dorottya és Banner Géza mellett, mostantól Novodomszky Éva és Kautzky Armand együtt vezetik a Duna délutáni műsorát, heti váltásban. A műsor több alkalommal és új időpontban jelentkezik, 13:30-kor kezdődik, 15:00-kor ismert vendégekkel folytatódik és 16:50-kor napi programajánló blokkal tér vissza. Újdonság, hogy mindkét műsorban állandó szakértők segítenek körbejárni egy-egy témát: a legváltozatosabb területek szakemberei válaszolnak a napi témához kapcsolódó nézői kérdésekre, amelyek sokakat foglalkoztatnak a hétköznapokban. Legyen az egészségügyi, jogi, pénzügyi, oktatási vagy akár kertművelési témakör – a meghívott vendégek telefonon keresztül, személyre szabottan segítik a nézőket hiteles információkkal.

Őszi újdonságok a Duna kínálatában

Bényi Ildikó népszerű szórakoztató műsora, az Önök kérték új részekkel tér vissza, és a hétköznapi adásokon kívül szeptember 4-től egy negyedórás válogatóműsorral is kiegészül vasárnap délutánonként, Zenés Önök kérték válogatás címmel. Új vendégekkel és témákkal, egy órával hamarabb, 15:50-től jelentkezik minden hétköznap Dióssy Klári a Ridikülben, és a negyedik évaddal folytatódik Széll Tamás népszerű gasztroműsora is. A Főmenü konyhája, szeptember 3-án nyit ki, és minden szombaton délután szállítja a legújabb recepteket. A Duna őszi promóciós videójából az is kiderült, hogy a nézők nagy kedvenceiket, Balázs Klárit és Korda Györgyöt is újra láthatják. Mező Misivel az Esztergomi bazilikánál forgatott a csatorna, azon a helyszínen, amit viszont láthatnak új sorozatában is. A Magna Cum Laude zenekar frontembere már évek óta szerepel A Dal ítészeként, 2022 őszén azonban izgalmas, új szerepben jelenik meg a csatornán.

Élményekkel teli ősz a Dunán – augusztus 29-től!