Véget ért a NYÁR 22 idei évada – Így búcsúztak a műsorvezetők

A közmédia népszerű magazinműsora, a NYÁR 22, izgalmas témákkal, sztárvendégekkel és országjáró kalandokkal várta egész nyáron a Duna nézőit. A műsor megújult tematikával jelentkezett; a riportanyagok mellett, naponta több turisztikai célpontot is bemutatott. A NYÁR 22 központi stúdiója idén is Révfülöpön volt, de az adások bejátszói által az egész országot megismerhették a nézők a négy műsorvezető, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence segítségével.

Az elmúlt hónapokban a NYÁR 22 stábja összesen 65 kétórás adást készített.

A riporterek országszerte 374 db kisfilmet forgattak, míg az élő adásokban csaknem 1000 vendég osztotta meg gondolatait, ismereteit a nézőkkel. A lenyűgöző panorámájú révfülöpi stúdióban ismert sztárvendégek, zenei fellépők, szakértők fordultak meg.

Az adásokból az idei nyár legtrendibb ételeit, italait és édességeit, megannyi sportolási és aktív program lehetőséget lehetett megismerni, és házigazdáknak köszönhetően személyes tapasztalatokon keresztül láthattak bele a nézők különböző nyári munkákba.

A NYÁR 22 műsorvezetői (Fotó: Koncz Márton)

A műsorvezetők is meséltek az idei nyárról:

„A legnagyobb siker, hogy teljesült az álmom, ami konkrétan ez a műsor volt” – mesélte Rátonyi Kriszta. „Emlékszem, a Balatonnál néztük a műsort és benne Novodomszky Évát, amikor édesanyámhoz fordultam és azt mondtam, hogy én ezt a műsort szeretném vezetni. Nagyon szerencsésnek éreztem magam, amikor felvettek és a rákövetkező évben megint és azután újból… Nem gondoltam, hogy egyszer én leszek itt a legrégebbi műsorvezető. Ez a tizedik évem, és egy pillanatig sem unatkoztam!”

„Az egyik legemlékezetesebb adásban interjút kellett készítenünk a vízi rendészet és a vízimentők szakszolgálatának vezetőivel. Egy olyan hajóval érkeztek, aminek nagy sebességgel kell haladnia, ha a hátsó platóra többen ráállnak és a hajó nem megy gyorsan, ott befolyik a víz. Természetesen a stáb tagjai ott tömörültek, mi pedig folyamatosan emelkedő vízszint mellett folytattuk a beszélgetést. Sem a nézők, sem a parton álló kollégáink nem láthatták, hogy már a térdünket nyaldossa a víz. Összenéztünk Imrével és úgy döntöttünk, hogy amíg a szakemberek nem izgulnak, mi sem tesszük. A beszélgetés után a hajó óriási sebességgel elindult a tó közepe felé a parton álló stábtagok legnagyobb megdöbbenésére. De néhány perc múlva nevetve, cuppogó tornacipőben, elázva megérkeztünk még időben ahhoz, hogy folytassuk a műsort” – emlékezett vissza a műsorvezető.

„15 évig a háttérben dolgoztam, végigjártam a szakma összes lépcsőfokát”– vette át a szót Fodor Imre. „Édesapám – Fodor Imre, televíziós szerkesztő, producer, a Magyar Televízió Szórakoztató Műsorok Főszerkesztőségének vezetője volt –, mondta, hogy mindig „alulról” kell megtanulni a szakmát, mert csak így tudsz később bármit kérni a kollégáidtól. Fontos hátterem volt, bár nem volt mindig könnyű, hogy ő is televíziós szakember volt. Apám egy percig nem bírta volna ki, ha miatta lépek előre, egykor késés miatt kirúgott a munkahelyemről. Szerettem a kamera mögött állni és a kamera előtt is. Még nagyon sokáig az a technikus fiú voltam, aki most felteheti a kérdéseit a vendégnek. Igyekszem két lábbal állni a földön, tisztában vagyok vele, hogy az én sikerem 70 százalékban a munkatársaim sikere. Ez nem engedi, hogy elszálljak. De alapvetően tökéletes félműveltségem előnye, hogy minden érdekel, így hosszan el tudok beszélgetni például a horgászat bennfentes rejtelmeiről is, úgy, hogy nem is horgászom. De a gyengéim, aminek nem tudok ellenállni: az angol telivérek, a vadászkutyák és a kisfiam. Nem feltétlenül ebben a sorrendben!”

A NYÁR 22 műsorvezetői (Fotó: Koncz Márton)

„Nagyon sok szép, izgalmas, sokszor vicces és megható pillanatban volt már részünk a műsornak köszönhetően” – tette hozzá Somossy Barbara. „A friss élmények közül kiemelném, hogy hatalmas megtiszteltetés volt például Bordán Irénnel beszélgetni. Ő egy valódi ikon volt már a 70-es években. Egyébként is sokat foglalkozunk a műsorban filmekkel, színházzal – ezek a témák nagyon közel állnak hozzám – élvezem, amikor színművészek érkeznek hozzánk és első kézből hallgathatjuk meg a történeteiket.”

„Azon kevés emberek közé tartozom, aki azt csinálja, amit tanult” – mondta Forró Bence, aki kommunikáció és médiatudomány szakon szerezte meg első diplomáját, majd egy hirtelen ötlettől vezérelve felvételizett a Filmművészeti Egyetemre is, ahol műsorkészítő szakon tanult.

„Bár nem vagyok a „legek embere”, de szívesen emlékszem vissza azokra a pillanatokra, amikor kiváló művészekkel, előadóművészekkel készítettem interjút, és örülök, ha a Korda házaspár ellátogat hozzánk, mert mindig bulihangulatot hoznak magukkal. Ők amúgy is kedves ismerőseim, mert közös szerelmünket, a pókert Gyurival is volt szerencsém játszani. A televíziózás és a kártyajáték mellett pedig továbbra is nagy szenvedélyem az írás.”

Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, a NYÁR 22 legjátékosabb műsorvzető párosa (Fotó: Koncz Márton)

A szezonzáró adás egy mozgalmas-látványos vetélkedő volt, ahol játékmesternek felkérték a Duna showműsorainak háziasszonyát, Rókusfalvy Lilit.

A játékban egymás ellen versenyzett a 2 műsorvezető páros, az adás végén pedig Kriszta-Imre duó megkapta a „Nyár 22 legjátékosabb műsorvezető párosa címet”. Ezért, valamint további érdekességekért érdemes felkeresni a műsor honlapját, valamint Facebook– és Instagram-oldalát.

A NYÁR 22 adásai visszanézhetők.