Ilyen lett A helység kalapácsa egyik betétdala

Elkészült A helység kalapácsa című tévéfilm egyik zenés jelenetének részlete. Az MTVA megrendelésére és finanszírozásában, a Megafilm gyártásában készülő film 7 helyszínen – Nagyszékely, Lórév, Gyermely, Etyek, Mátyásföld, Visegrád, Tordas – forgott.

Dombrovszky Linda rendező izgalmas köntösbe bújtatja Petőfi Sándor „A helység kalapácsa” című eposzparódiáját.

A mesélő chopperel érkezik, a bíró pedig, mint egy vérbeli Keresztapa, jakuzziból szolgáltat igazságot. Eközben a szereplők néha dalra fakadnak: valamennyi slágernek a szövege eredeti Petőfi vers, amelyeket Ferenczi György, a country blues zenei cowboy-a, a 2022-es A Dal zsűrijének fenegyereke zenésített meg. A dalokat a film főszereplői, a legismertebb hazai színészek éneklik.

(Fotó: Megafilm/ Dombóvári Tamás)

„Megpróbáljuk filmes eszközökkel lekövetni a paródia műfaját: western és eastern műfajparódiát csinálunk a filmnyelv segítségével” – mondta a rendező, aki elárulta: annak ellenére, hogy tévéfilmet készítenek, mozifilmhez szükséges technológiával dolgoztak.

Csepü Palkó bőrébe bújva Ember Márk énekli a Hortobágyi kocsmárosné című, fülbemászó dalt. A történet szerint ő egy vagány cowboy, aki egy hamisítatlan western kocsmában, társaival táncra is perdül.

„A felvétel előtt egyetlen próbára állt be Márk a profi táncosok közé” – árulta el a koreográfus, Szabó Anikó. „Persze, azért előtte kapott oktató videókat, hogy a koreográfiát megtanulja és a stílust is elsajátítsa. Ez a rendező által szándékosan eklektikusra megálmodott koreográfia egyáltalán nem volt könnyű, hiszen a hip-hoppot ötvöztük country lépésekkel, és még néhány néptánc elemet is felidéztünk.”

(Fotó: Megafilm/ Dombóvári Tamás)

Pindroch Csaba, aki magát a helység kalapácsát, Fejenagyot játssza, elmesélte, miért is szívügye ez a film: „Sose szerettem azokat a műveket, amelyekben nem az eredeti szöveget használják. Itt viszont másként történik: végig Petőfit mondunk, úgyhogy akár az űrben is játszódhatna a sztorit” – emelte ki a színész, aki komoly kaszkadőr feladatot is kapott.

„Fejenagynak a templom tetejéről kell lemásznia. Három kaszkadőr engedett le kötéllel, és végig biztosítva voltam, de így is erősen dolgozott bennem az adrenalin.”

(Fotó: Megafilm/ Dombóvári Tamás)

A látványos kaszkadőr akciókkal, kocsmai bunyóval, humoros jelenetekkel, izgalmas látványvilággal készülő filmet 14 nap alatt forgatták le. A produkcióban 220 statiszta közreműködött. A televíziós premierig már csak az utómunkák vannak hátra.