Leáldozott a Netfilx aranykora?

Sokat veszített értékéből a Netflix tőzsdei árfolyama és több mint egymillió feliratkozó is elpártolt tőle. Leáldozott a cég aranykora? Vajon mindezek mögött csupán gazdasági okok vannak, vagy a vállalat egyre erőteljesebb érzékenyítő törekvése is felelős? – tette fel a kérdést a közösségi médiában megosztott legújabb kisfilmjében az Axióma.

Az Axióma egy olyan digitális közéleti tér, amely a közügyekről szóló vitáktól kezdve a történelem vitás napjaiig terjedő széles spektrumban fellelhető számos témának ad otthont. Legújabb kisfilmje a Netflixel foglalkozik, amely rövid idő alatt több, mint egymillió feliratkozót veszített és a befektetők egy része is elpártolt tőle. Gazdasági okok vannak a háttérben, vagy inkább arról van szó, hogy sokaknak egyszerűen elege van abból, hogy a kikapcsolódásuk terhes férfiakba, úgynevezett érzékenyítő jelenetekbe és más progresszív politikai üzenetekbe ütközik?

Hazánkban már hat éve jelen van a Netflix. Az amúgy 1997 óta létező cég gazdasági óriássá izmosodott. Ma ismert formája 2007-ben jött létre. Először csak a már létező tartalmak közvetítő jogát vásárolták meg, idővel azonban megérkeztek a saját gyártású tartalmak is. A feliratkozások száma a DVD-s időszak 7-8 milliójáról 221 millióra nőtt. Ráadásul a szolgáltatás napjainkra már 190 országban érhető el. Így lett a világ egyik legbefolyásosabb magáncége.

Az Axióma szerint a nézettségért a vállalat mindent megtesz, amire példaként hozta, hogy a saját gyártású műsorai 65 százalékban tartalmaznak szexuális jeleneteket. Ezen kívül számtalan esetben ütközik a néző a film cselekményébe nem illő politikai aktívizmusba. Mindez a gyermekfilmekben is megjelenik. Brazíliában, de Magyarországon is nagy felháborodást váltott ki a Krisztus első kísértése című filmjük, amely a Megváltót homoszexuálisnak ábrázolta. Szingapúrban pedig a kábítószerhasználatot népszerűsítő sorozatukat tiltották be.

Reed Hastings, a vállalat egyik alapítója és társelnöke egy ízben nyíltan is elismerte, hogy a Netflix feladata, hogy a globális közvéleményt a saját eszközein keresztül befolyásolja:

„sokkal többet tudunk elérni a szórakoztatáson keresztül, és azáltal, hogy befolyásoljuk az emberek életmódjáról szóló globális diskurzust, mintha csak egy újabb hírcsatorna lennénk”.

Hozzátette: nem teljesítenek minden kérést. Mint fogalmazott: „ha azt kérnék tőlünk, hogy ne legyenek homoszexuális tartalmaink, azt nyilván nem teljesítenénk”.