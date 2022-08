Petőfi Sándor körtefája nő Szarvas József kertjében

A legenda szerint egy körtefa volt az utolsó élő tanúja Petőfi Sándornak még mielőtt elindult volna a végzetes segesvári csatába – mesélte a Duna műsorában Szarvas József, a Tündérkert mozgalom egyik lelkes tagja. A Kossuth-díjas színművész maga is birtokol egy olyan oltványt, ami ebből az ősi körtefajtából van.

A mai Románia területén, Székelykeresztúron, a Gyárfás-kúria kertjében áll az a mára már kiszáradt, több száz éves körtefa, amely alatt – a legenda szerint – utolsó estéjét töltötte nemzeti költőnk, Petőfi Sándor. A körtefa a szabadságharc 120. évfordulóján, 1969-ben pusztult ki, azonban a városi főkertész javaslatára oltóvesszők segítségével sikerült megmenteni az eredeti fa génállományát, így annak leszaporított oltványa is hozzáférhető – derült ki a Nyár 22 műsorában, ahol Szarvas József színművész, az őshonos gyümölcsfajták megőrzésére létrejött Tündérkert-mozgalom egyik alapítója mesélt a híres körtefa legendájáról.

Bár a történelem viharos sodrásában a körtefa néha feledésbe merült, a közelgő 2023-as Petőfi-bicentenárium apropóján ismét egyre többen érdeklődnek iránta. „Ez a körtefa a Kárpát-medence teljes területén életben tartja a legendát, hős költőnk, Petőfi hírét, valamint feljegyezhettünk általa egy újabb őshonos magyar gyümölcsfafajtát a több mint 3600 meglévő közé” – mesélte a színművész, hozzátéve, hogy az ő kertjében is található egy „Petőfi-körtefa”, de egyelőre még kicsi, így nem hoz termést. Egy másik fáról azonban már sikerült hozzájutnia az érett gyümölcshöz, ami véleménye szerint nagyon finom őszi körte, de a kedvező időjárás miatt már most tökéletesen érett. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol elérhetők a Nyár 22 korábbi adásai is.

