Két ünnepi Cziffra100-koncert is lesz a Zempléni Fesztiválon

Szombaton Tolcsván, vasárnap pedig Sárospatakon várja a közönséget a Zempléni Fesztivál két, a Cziffra100-sorozathoz tartozó ünnepi programja.

Tolcsván az Oremus Szalonban Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra-emlékév művészeti vezetője ImprovisArt című műsorából ad válogatást – közölték a szervezők az MTI-vel.

„Az ImprovisArt című műsorom azt a romantikus hagyományt folytatja, amikor a zongoristák és zeneszerzők még előszeretettel improvizáltak, és átiratokat készítettek ismert operákból, dalokból” – idézi a közlemény Balázs János szavait.

Az azonos címmel megjelent lemezzel a művész New Yorkban elnyerte a Music International Grand Prix zongora kategóriájának első díját, valamint a közönségdíjat is. Másnap Sárospatakon Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője és a Budafoki Dohnányi Zenekar A megérthető zene című sorozata Rahmanyinov 2. zongoraversenyét mutatja be a karmester magyarázataival, Balázs János zongorajátékával és a zenekar közreműködésével.

A két esemény a Cziffra György-emlékév és a Zempléni Fesztivál együttműködésében valósul meg, részletek a két rendezvény honlapján olvashatók. Cziffra György világhírű zongoraművész 100. születésnapját Magyarország kormánya hivatalos emlékévvé nyilvánította. A Cziffra György-emlékév a Miniszterelnökség, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.