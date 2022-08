Apácának készült, mégis ő lett a románcok királynője

„A románcok királynője” Danielle Fernandes Dominique Schuelein-Steel néven New Yorkban született a német Löwenbrau sörgyáros dinasztiából származó apától és portugál anyától.

Mélységesen vallásos nevelést kapott, kiskorában saját bevallása szerint apáca akart lenni. Gyerekkorát Franciaországban töltötte, szülei válása után, hétévesen tért vissza apjával Amerikába.

már akkor történeteket írt, s divattervezőnek készült. Álmait betegségek sorozata miatt kellett feladnia, még diplomáját sem tudta megszerezni.

Az angolul, franciául, spanyolul és olaszul is kiválóan beszélő Steel az írásra nyergelt át, reklámszövegíró, majd egy PR-cég alkalmazottja lett.

s újabb kézirataira nehezen talált kiadót, karrierje csak 1978-tól ívelt fel.

August 04, 1983 Danielle Steel’s romance novel “Thurston House” is published #DanielleSteel #OnThisDate #PR pic.twitter.com/ID6V508MKG

Azóta viszont 189 könyve jelent meg a világ 69 országában, 43 nyelven, azaz évente három-négy kötettel örvendezteti meg rajongóit.

Műveiből már 800 millió példányt kapkodtak el, az írónő így anyagilag is rendkívül sikeres, vagyonát 325 millió dollárra becsülik. A Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mert

Műveit a kritika pihekönnyű szórakoztató irodalomnak, stílusát sekélyesnek, szereplőit életszerűtlennek minősíti, szemére vetik, hogy történetei egy kaptafára készülnek, de ez sem őt, sem olvasóit nem zavarja.

The most prolific writer of the past 30 years?

Danielle Steel.

On her private website, she shares her secrets to creating an relentless writing habit.

Her insights are invaluable to anyone trying to master a writing habit.

Here’s her secrets: pic.twitter.com/oBkjCGRqN3

— Eve Arnold ☕️ (@writes_eve) August 4, 2022