Király Gábor megmutatta, hol randevúzott először feleségével

Otthona bárhol lehet az embernek, de hazája csak egy van, és ez nekem Szombathely, vallotta be Király Gábor, miközben szeretett városában sétáltak Molnár Csillával, a Nyaralj itthon! műsorvezetőjével. A turisztikai ajánlóműsorból nemcsak a vasi megyeszékhely nevezetességeit ismerhetik meg a nézők, hanem a kapus számára fontos helyszínt is, sőt még az is kiderül, mi a 108-szoros válogatottsági rekorder kapus szakmája.

Király Gábor Szombathelyen született, és 21 éves koráig itt is élt, bár utána 18 évet töltött el családjával külföldön, hazájának máig e csodás helyet tartja. Látnivalókban bővelkedik Magyarország legrégebbi városa. Itt található a 27 hektáron elterülő Kámoni Arborétum, ahova az év bármely szakában szívesen ellátogat Király Gábor. A magyar labdarúgó-válogatott egykori kapusa jól ismeri az itt pompázó növényeket is, hiszen dísznövénykertész a szakmája. Molnár Csillát a Csónakázó-tóhoz is elkalauzolta és a felette átívelő hídról egy titkot is elárult. „Januárban lesz 30 éve, hogy feleségemmel itt randevúztunk először. Azóta alkotunk egy párt" – mondta.