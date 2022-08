Az anyák megmentője – Egy magyar hős története

Koltai Lajos rendezésében július 18-án elkezdték A láthatatlan gyilkos című romantikus, történelmi dráma forgatását. A Semmelweis Ignácról szóló nagyszabású magyar filmet 55 napig forgatják, nagyrészt budapesti helyszíneken. A filmről Lajos Tamás producer beszélt a hirado.hu-nak.

Koltai Lajos és Vecsey H. Miklós a film forgatásán (Fotó: Szupermodern Filmstúdió)

A láthatatlan gyilkos története nagyrészt hiteles életrajzi és történelmi alapokon nyugszik, gerincét a tudományos felfedezés mellett egy romantikus szál adja.

„A mi olvasatunkban ez az alkotás egy romantikus történelmi dráma, és ennek mentén szeretnénk egy fogyasztható és érdekes filmet készíteni”

– mondta Lajos Tamás.

A főszereplők kiválasztása minden filmnél sarkalatos pont, ez alól A láthatatlan gyilkos című dráma sem kivétel.

„A főszereplőknél több név is felmerült, de ahogy ezeket ízlelgettük, egyre inkább körvonalazódott a rendezőben, hogy Vecsey H. Miklóst és Nagy Katicát szeretné” – mondta a producer.

Lajos Tamás kiemelte, hogy a magyar filmgyártás egyik legprofibb stábja állt össze a forgatásra, a rendezőtől kezdve a sofőrökön át mindenki rendkívül képzett és tapasztalt, maximálisan odafigyel a munkájára.

Vecsey H. Miklós Semmelweis Ignác szerepében (Fotó: Szupermodern Filmstúdió)

„Az eredeti történethez ragaszkodik a film, de hangsúlyoznám, hogy nem dokumentumfilmet és nem tudományos dokumentumfilmet forgatunk. Mi egy játékfilmet készítünk erről az egészen fantasztikus és világraszóló felfedezésről, így aztán természetesen a játékfilmkészítés dramaturgiájának megfelelő jelenetek is vannak” – szögezte le Lajos Tamás.

„Van egy szerelmi szál a történetben, ami az írói fantázia szülötte, de a felfedezésnek a története abszolút hiteles, tehát a történelmi hitelességhez ragaszkodunk, de természetesen úgy, hogy a játékfilm dramaturgiájának, szabályainak is megfeleljünk” – tette hozzá a producer.

(Fotó: Szupermodern Filmstúdió)

Az anyák megmentőjét az egész világon ismerik, élete már többször is vászonra került. Semmelweis Ignác történetéből amerikai film is készült, de Bristolban például színdarabot mutattak be róla az Oscar-díjas Mark Rylance főszereplésével. Itthon az első Semmelweis-film Tóth Endre, azaz André de Toth rendezésében, 1939-ben készült, majd 1952-ben Bán Frigyes szintén Semmelweis címmel készített róla nagyjátékfilmet. Legutóbb 2019-ben Cibulya Nikol a Láz című kisfilmjében mesélte el a világhírű magyar orvos küzdelmét.

Hogy miért is ihlette meg a filmes szakmát újra a magyar orvos története, arról a producer egy korábbi közleményben így nyilatkozott:

„Az embereknek mindig szüksége volt követendő példaképekre, hősökre, de úgy érzem, hogy ez ma egyre aktuálisabb.”

„A láthatatlan gyilkos története nagyrészt hiteles életrajzi és történelmi alapokon nyugszik, Maruszki Balázs és Kormos Anett forgatókönyvét rengeteg kutatómunka előzte meg. Nagy tisztelője vagyok Koltai Lajosnak, régóta tervezem, hogy felkérjem rendezőnek, most végre eljött az alkalom. Koltai azonnal beleszeretett a forgatókönyvbe, aminek én különösen örülök, mert nagyon közel áll a szívemhez Semmelweis élete. Nagyapám harminckét évig volt Pécsen szülészprofesszor, a Jóisten után Semmelweis Ignác volt a második, akit a legjobban tisztelt – én ebben nőttem fel.”

A láthatatlan gyilkos 1847-ben játszódik, Bécsben. A szülészeti klinikán titokzatos járvány tombol, tizedeli a gyermekágyas nőket. Egy magyar orvos a hagyományos teóriákkal szembeszállva próbálja meg legyőzni a kórt.

(Fotó: Szupermodern Filmstúdió)

Semmelweis Ignác egy fiatal osztrák bába személyében talál társra, kapcsolatuk egyre romantikusabbá válik. A küzdelem azonban nemcsak a kór ellen zajlik: a vaskalapos vezetés mindent megtesz, hogy megvédje tekintélyét a megszállott magyar orvos felfedezésének következményeitől. A kórházban a harcot Semmelweis nyeri, az utcán pedig a progresszív erők. Hamarosan Bécsben és Pesten is kitör a forradalom, Semmelweis pedig elindul, hogy felfedezését hazájában is a szülő nők javára fordítsa.

A láthatatlan gyilkos a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Szupermodern Filmstúdió gyártásában készül. Producere Lajos Tamás és Vida József, rendezője Koltai Lajos, operatőre Nagy András, a forgatókönyvet Maruszki Balázs és Kormos Anett írta. A film dramaturgja Goda Kriszta, látványtervezője Pater Sparrow, jelmeztervezője Szakács Györgyi, vágója Kovács Zoltán, társproducere Bederna László.

A láthatatlan gyilkos előreláthatóan 2023-ban kerül a magyar mozikba.