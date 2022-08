Exkluzív fotók: már forog a Tündérkert című magyar thrillersorozat

Elkezdődött a Tündérkert című magyar történelmi-politikai thriller forgatása. A nyolcrészes, epizódonként 48–52 perces sorozat Móricz Zsigmond háromkötetes Erdély-trilógiájának első, Tündérkert című kötete alapján készül. A sorozat a Megafilm és az MTVA koprodukciója a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A televíziós premier 2023 szeptemberében várható, a sorozatot a közmédia nézői láthatják először.

Pontosan száz esztendő telt el az 1922-ben kiadott Tündérkert és a 2022 nyarán, július 25-én elindult forgatás között.

A Megafilm Móricz Zsigmond regénye nyomán készült sorozatában a 17. századi Erdély izgalmas politikai és színes társadalmi világa elevenedik meg, szerelemmel, intrikákkal, súlyos döntésekkel és csavaros fordulatokkal átszőve, a korszak két meghatározó férfiújának, Báthory Gábornak és Bethlen Gábornak a történetén keresztül. Utóbbi szerepében Bokor Barnát láthatják a nézők, aki a hirado.hu-nak a forgatások kapcsán elárulta, hatalmas az összhang a stáb és a színészek között, és érzi, hogy ez egy fantasztikus közös munka lesz.

Forog a Tündérkert (Fotó: Megafilm/Dombóvári Tamás)

„Örülök, hogy olyan magyarországi, országosan ismert színészekkel forgathatok, akiket eddig csak a filmvásznon láttam, és olyan erdélyi kollégákkal is együtt dolgozhatok, akikkel mindig is szerettem volna, de még nem volt szerencsénk egymáshoz” – mondta a színész. „Az első forgatási napok után a megérzésem azt súgja, hogy a Tündérkert egy nagyon szép, játékfilm-igényességgel készülő sorozat lesz” – tette hozzá Bokor Barna, aki azt is elárulta, hogy kronológiailag visszafelé haladva alakul a történet.

„Délelőtt például még az egyik szereplő ravatalánál álltunk, délután már a Bethlen családhoz jön vendégségbe. Úgy is mondhatnám, hogy forgatás alatt gyakori a csoportos feltámadás. Ráadásul egy nap leforgása alatt.”

A színész szerint a rendező és az operatőr által teremtett környezet és hangulat kiváló, nagyon sok stábtaggal a korábbi munkákban már találkoztak, ezért családias a forgatások hangulata. Ami pedig a szerepet illeti, karaktere sem áll tőle messze. „Kutatásaim alapján, a történetírás végletesen fogalmaz Bethlen személyiségét illetően, mégis úgy érzem, alkatában és küldetésében a magyarság egysége fejeződik ki.”

A sorozatot sokan már most a Kártyavárhoz vagy épp a Trónok harcához hasonlítják, azonban Bokor Barna szerint a Tündérkert hamar meg fogja találni a saját útját. Az erdélyi születésű színművész szerint a nézők gyönyörű képi világra, grandiózus díszletekre, vagány jelmezekre és jól működő, harmonikus szereposztásra számíthatnak.

Helmeczy Dorottya producertől megtudtuk, hogy majdnem négy éve dolgozik a sorozat tervén, ezért nagyon örült, amikor elnyerték a Nemzeti Filmintézet támogatását és az MTVA is csatlakozott koprodukciós partnerként.

„Erdély történetének és történelmének filmes feldolgozása arról is szól, hogy a magyar nemzet egysége független a határoktól és örökké büszkeség lesz” – mondta a producer. „Hit és elengedhetetlen fontosságú teendő. Erdélyi születésű filmesként azt ígérem a nézőknek, hogy olyan történetet kapnak, amit meg kell, hogy ismerjünk, és olyan kivitelezésben, ami egy karakterközpontú, egészen elemelten mesés világban játszódó, korabeli politikai thriller. A Megafilm profiljához hűen, 2023 legjelentősebb és legnépszerűbb sorozatát szállítjuk a nézőknek.”

A sorozatot az a Madarász Isti rendezi, aki a különös atmoszférájú Hurok című thrillerrel robbant be a köztudatba. „Azonnal megfogott, hogy mennyire különlegesen erős hangulata van ennek a forgatókönyvnek. Egy százéves regénytől talán sokan egy ósdi és poros történetet várnának, de a Tündérkert meglepően komor, drámai és kegyetlenül csavaros. Miközben olvastam, az volt az érzésem, hogy az írók fogták a modern politikai drámasorozatok sötét és fondorlatos ármánykodásait és középkori kulisszák közé helyezték. Képzeljük el a Kártyavár című sorozat összes gonosz cselszövését és váratlan fordulatát – csak nem a Fehér Ház folyosóin, hanem a kolozsvári fejedelmi palota termeiben, Báthoryval és Bethlennel a középpontban” – vezetett be a film hangulatába a rendező.

A történelmi háttérre is figyeltek az alkotók. Oborni Teréz, a produkció történész szakértője elmondta, hogy a forgatókönyvíró csapattal elmélyült közös munkát végeztek. „Jóleső érzés volt megtapasztalni, hogy az alkotók komoly gondot fordítottak a történelmi háttér, a korabeli anyagi kultúra és a mindennapi élet különféle jelenségei, például az étkezési szokások, a lakáskörülmények vagy akár – érdekességképpen említem meg – a 17. századi szitokszavak megismerésére. Az egyik legizgalmasabb feladatom volt a szereplők személyiségére vonatkozó történeti források összegyűjtése, amelyek kiegészíthették a regényben ábrázolt karakterekről meglévő ismereteinket.”