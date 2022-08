Beteg kutyát fogadott örökbe a népszerű énekes

Bár csak átmenetileg szeretett volna jobb körülményeket biztosítani Bebe a szomorú sorsú kutyának, terveit szinte azonnal felülírta, mikor megismerte Lettit. Az epilepsziával küzdő másfél éves németjuhász az énekesnél igazi otthonra lelt és állapota is javult.

Nem volt túl jó sora Lettinek, akit még volt párjával mentett meg Kaposváron Bebe. „Először csak azt tervezetük, hogy átmenetileg gondoskodunk róla, és aztán keresünk neki egy jó gazdit, de már akkor tudtam, hogy velem marad, amikor elhoztuk” – mesélte a másfél éves kutyájáról az énekes a NYÁR 22 adásában. Letti epilepsziája is javult, hála a megfelelő kezelésnek.

A kutyus remekül érzi magát Bebével, minden iránt érdeklődik. Legutóbb habarcsos pofival köszöntötte gazdáját, aki egyébként épp felújíttatja otthonát, Letti pedig kiváló brigádvezetőnek bizonyul – mesélte az énekes a műsorban.

Bebe életében nemcsak a kutya és otthona felújítása hozott változatosságot, új szakmát is kitanult. „Fejembe vettem, hogy saját magam készítek majd videóklipet. Érdekelt a vágás is, ezért elvégeztem egy virtuális effektekkel foglalkozó kétéves iskolát” – mondta Bebe, aki kamatoztatja is a tanultakat.

