Első ízben választott ázsiai származású elnököt az amerikai filmakadémia

A 66 éves filmes szakembert kedden választotta meg az Oscar-díjakat odaítélő szervezet vezetőjévé az 54-tagú kormányzótanács. Ő a második színesbőrű (Cheryl Boone Isaacs után) és a negyedik női elnök az akadémia élén. David Rubin veterán castingigazgatót váltja, akit három év után már nem engedett újraválasztani a szervezeti alapszabály.

A kínai bevándorlók gyermekeként New Yorkban született Yang nevéhez olyan produkciók fűződnek, mint a Mennyei örömök klubja, a Larry Flynt, a provokátor vagy a Lunaria – Kaland a Holdon.

Congratulations to our new President, Janet Yang, and all elected Academy officers! https://t.co/YkuBk3PnOP

— The Academy (@TheAcademy) August 3, 2022