Új fesztivál kezdődik Zamárdiban

A Kool and the Gang, Shaggy és Geszti Péter is fellép a MOL Nagyon Balaton új eseményén, a ZamJam fesztiválon, amely csütörtökön indul és szombatig tart Zamárdiban.

A ZamJam Zamárdi több helyszínén várja a közönséget zenével, képzőművészettel, gasztronómiával, gyerekprogramokkal és irodalommal. A butik méretű és Zamárdi több pontját érintő fesztivál fő helyszínére, a vízparti térre naponta néhány ezer vendéget várnak. A város többi pontján zajló programok belépőjegy nélkül látogathatók. A csütörtöki nyitónapon a MOL Nagyon Balaton színpadon a Kool and the Gang a fő fellépő. A dzsessz, a funk, az R&B és a pop elemeit vegyítő együttes 1964 óta létezik, a hetvenes években lett világhírű. Előttük Szikora Róbert vezetésével az idén 40 éves R-Go, illetve a Barabás Lőrinc Quartet játszik. Július 29-én pénteken Geszti Funky címmel Geszti Péter Váczi Eszterrel és a Jazz+Az fúvósaival kiegészülve játszik Rapülők-, Jazz+Az- és Gringó Sztár-slágereket, előtte Charlie, a német Jazzanova és a Jazzbois koncertezik. A zárónapon először a Random Trip csapata zenél Dés Lászlóval, Péterffy Lilivel, Berkes Olivérrel és Nagy Kristóffal. Őket az osztrák roma-jazz-elektro csapat, a Deladap követi, a végén pedig a többszörös Grammy-díjas slágergyáros, az amerikai-jamaicai származású Shaggy zárja a ZamJam-et. Napközben a vízparti MOL Nagyon Balaton Teraszon naponta más-más séf gondoskodik a kulináris élményekről, a Budapest Jazz Club pedig a helyhez leginkább illő koncertekkel várja a közönséget. Fellép a Micheller Myrtill és Pintér Tibor Duo, a Sárik Péter Trió feat. Berki Tamás, az Orbay Lilla Quintet, a Pocsai Kriszta Quartet, az Oláh Krisztián Quartet és a Szőke Nikoletta Quartet. Az esti órákban a hely rezidens dj-i állnak színpadra. A kőhegyi Kilátó Terasz kertjében is lesz délutánonként egy-egy koncert: az első este Little G Weevil, másnap Lovasi András, szombaton pedig Járai Márk lép fel Cseh Tamás-estjével. Az esemény arculata Bereczki Kata munkája: az ő Balaton-tematikájú képei a fő helyszínen és Zamárdi közterületén is láthatóak lesznek a ZamJam idején. A fesztiválon bemutatják a Best of Balaton idei győzteseit – a 2021-ben indult produkció a Balatonhoz erősen kötődő művészek és celebek személyes ajánlása alapján idén húsz témára irányítja a közönség figyelmét. A helyszínen a legjobb balatoni borászatok és éttermek kínálatából lehet válogatni. A Líra Irodalmi Terasz könyvbemutatókkal, dedikálásokkal, közönségtalálkozóval, felolvasásokkal várja a vendégeket Zamárdiban, délutánonként ismert szerzők legfrissebb köteteivel beszélgetésekre várják az irodalom szerelmeseit. Július 30-án szombaton a WAMP kortárs dizájn vásár magyar tervezők termékeit hozza el Zamárdiba. A címlapfotó illusztráció.