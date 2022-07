Többszörös nemzetközi díjnyertes színházi produkció érkezik Budapestre ősszel

Különleges színházi vendégjátékra kerül sor ősszel hazánk legtöbb nemzetközi elismerést bezsebelő natúrkozmetikai márkájának jóvoltából. A Vintage Beauty, mely az elmúlt 2 évben több mint 30 nemzetközi díjat nyert el termékeivel, Chiléből invitálta meg a Belova-Iacobelli Társulatot, akik Chayka című előadásukat 5 alkalommal adják elő a nagyközönségnek a budapesti Katona József Színházban.

A Magyarországon is bemutatásra kerülő előadás 2018-ban elnyerte a Legjobb Színdarab és Legjobb Színésznő, valamint a Legjobb Színpadi Rendezés díját Chilében. 2020-ban a Legjobb Monodrámának járó díjat Belgiumban kapta meg, 2022-ben pedig Lengyelországban, a Bielsko-Biala Nemzetközi Fesztiválon a kritikusok ismerték el a fesztivál nagydíjával.

A Belova-Iacobelli Társulat színdarabjában Chayka egy színésznő, aki élete alkonyán még utoljára eljátszhatja Arkagyina szerepét Csehov Sirályában. Előadás közben azonban meg-megfeledkezik szövegéről és szerepéről, a valóság és a fikció egyre inkább összekavarodnak benne. Visszasodródik a múltba, ahol újra kapcsolatba kerül azzal a fiatal színésznővel, aki egykor volt, amikor egy másik szerepet játszott. Ninát. Nina a fiatal színésznő, aki valahogy mindig megtalálja a módját, hogy hogyan álljon talpra. Rajta keresztül egy másik Chayka bukkan fel, aki múlt és jelen, csalódás és remény között navigál, és aki mindennek ellenére megy tovább előre.

„A Vintage Beauty 2020-ban ünnepelte 10. születésnapját. Az volt a tervünk, hogy ezt az évfordulót ünnepeljük meg azzal, hogy a Chayka előadás Budapesten is látható lesz” – mesél a kozmetikai cégektől szokatlan ötletről a Vintage Beauty alapítója, Szakonyi Eszter. „A Covid-járvány miatt módosítottunk az eredeti elképzelésen, így csak idén szeptemberben lesz látható a darab a magyar közönség számára. Amikor Belgiumban először láttam ezt a különleges bábjátékot, az energiája annyira magával ragadott, hogy a tapsrend alatt végig folytak a könnyeim. Rögtön tudtam, hogy ezt az élményt másokkal is meg szeretném osztani. Az előadás nem az öregedésről szól, hanem az elmúlás szépségéről. A mi kozmetikai márkánkhoz pedig ez a fajta szellemiség nagyon közel áll.”

Két év alatt közel 30 nemzetközi díj

A Vintage Beauty 2010-ben indult útjára, amikor Szakonyi Eszter megnyitotta első szalonját. A márka azóta komoly nemzetközi sikereket is elért. Itthon a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet 2014-ben a közönség, 2017-ben pedig a szakma egyöntetű szavazatával elnyerte az Év Szalonja díját. A bőrproblémákra kifejlesztett, Naturix minősítésű natúr kozmetikumok az elmúlt két évben közel 30 díjat zsebeltek be, közöttük a legjelentősebb nemzetközi termékdíjakat is: a The Beauty Shortlist Awards, a The Green Parent Natural Beauty Awards, a Free From Skincare Awards, a Global Green Beauty Awards és a Global Makeup Awards aranyérmeit. A nemzetközi sikerek mellett a hazai termékversenyek rendszeres díjazottjai is, kozmetikumaik a Marie Claire Hungary Beauty Awards, a Glamour Glammies és a Joy Prix De Beauté versenyeken is kiemelkedő eredményeket értek el.

„Az elmúlt évek globális történései egyre kontúrosabbá tették mindazt, amit bennünket embereket összeköt. A születést, az elmúlást és a kettő közötti „élet”-nek nevezett részt, annak küzdelmeivel. A Vintage Beauty missziója, hogy értéket alkosson, legyen szó kozmetikumokról, rászoruló bántalmazottakról, beteg gyerekekről, vagy mindannyiunk számára fontos célokról. A Chayka előadással a színház nyelvén kívánja közvetíteni mindazt, amit az élet szépségéről, egyszeriségéről és az elmúlásról gondol. Ami mindannyiunk sorsát egymáshoz hasonlatossá teszi”– meséli az alapító Szakonyi Eszter.

Egy páratlan szuggesztivitású színésznő és egy zavarba ejtően emberszerű báb rendkívüli előadását az alábbi időpontokban lehet megtekinteni a Katona József Színház Kamrájában:

2022. szeptember 16. péntek – Francia nyelven. Kezdés: 19:00

2022. szeptember 17. szombat – Spanyol nyelven. Kezdés: 18:00

2022. szeptember 17. szombat – Francia nyelven. Kezdés: 20:00

2022. szeptember 18. vasárnap – Francia nyelven. Kezdés: 18:00

2022. szeptember 18. vasárnap – Spanyol nyelven. Kezdés: 20:00

További információk és jegyértékesítés itt.