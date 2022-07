Közel 2,5 millió dollárért kelt el egy Shakespeare első fólió

A Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies (Mr. William Shakespeare vígjátékai, királydrámai és tragédiái) című kötetet 1623-ban adták ki. A könyv a bárd 36 színdarabját tartalmazza.

A gyűjteményes kötet kiadását Shakespeare barátai, John Heminges és Henry Condell színészek készítették elő. Noha Shakespeare művei közül 18-at már korábban is kiadtak, az első fólió az egyetlen megbízható forrása nagyjából további húsz művének és értékes forrásszövege a korábban publikáltaknak is.

Copy of the Shakespeare First Folio (1623) went for $2,470,000 at @Sothebys today.

Unlike the Mills copy, which @ChristiesBKS sold for $9,978,000 in October 2019, this one lacks 16 original leaves—including the famous title-page. They’re in facsimile.https://t.co/NfZsSPtX59

— Aaron T. Pratt (@aarontpratt) July 21, 2022