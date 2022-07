Ősbemutatók és nemzetközi együttműködések a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválon

Ősbemutatók és nemzetközi együttműködések várják a közönséget a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválon, amelyet negyedik alkalommal rendeznek meg augusztus 25. és 30. között Budapesten.

A Miranda Liu hegedűművésznő által alapított programsorozat a kamarazenét és annak leghitelesebb bemutatását, valamint a tehetségek felkarolását helyezi középpontba az ismert kamarazenei repertoár mellett külön figyelmet fordítva a kortárs szerzőkre és a nemzetközi művésztalálkozásokra – áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Ebben az évben először a New Millennium Nemzetközi Akadémia szakmai programja is csatlakozik a sorozathoz.

A nyitókoncerten a V4 Vonósnégyes debütál a Magyar Zene Házában az együttes számára írt új, kortárs művek bemutatásával. A fesztivál további eseményeinek a Régi Zeneakadémia és a Festetics Palota ad otthont, többek között olyan művészekkel, mint Korcsolán Orsolya (hegedű), Sugár Gergely (kürt), vagy Josu de Solaun (zongora), valamint a visszatérő művészek közül Georgy Tchaidze (zongora) Bartosz Koziak (cselló), Haruka Nagao (brácsa), Győri Noémi (fuvola), Bábel Klára (hárfa) és a fesztiválalapító, Miranda Liu (hegedű).

A fesztivál részletes programja a nmicmf.com oldalon található meg.

A fesztivál nyitóestjén pénteken este unikális nemzetközi együttműködés valósul meg a Magyar Zene Házában, ahol a fesztiválalapító kezdeményezésére az elmúlt évben frissen megalakult V4 Vonósnégyes – Miranda Liu I. hegedű, Daniel Rumler II. hegedű, Tomas Krejbich brácsa és Bartosz Koziak cselló – ad koncertet.

A kvartett Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország figyelemre méltó művészei és zeneszerzői közötti együttműködésre összpontosít, a múlt és a jelen zenéjét a régió és egész Európa neves fesztiváljain bemutatva. A kvartett célja, hogy a V4-országok kulturális életét gazdagítsa, zenészeit és zeneszerzőit bemutassa.

A nyitókoncerten Antonín Dvorak utolsó vonósnégyese mellett négy ősbemutató is hallható lesz, Jirí Kabát (Csehország), Kuba Krzewinski (Lengyelország), Iris Szeghy (Szlovákia) és Vajda Gergely (Magyarország) a vonósnégyesnek dedikált műveit tűzik műsorra.

A további napokon délutáni és esti koncertekre várják a közönséget. A műsorban megemlékeznek a zenetörténet aktuális évfordulóiról, valamint az ismert kamarazenei repertoár mellett ritkán hallott műveket tűznek műsorra.

A közleményben Miranda Liut idézik, aki elmondta: a műsorválasztással – ahogy az egész fesztivállal is – az volt a céljuk, hogy a kamarazenélés örömébe a közönséget is bevonják, nemcsak az ismert és kedvelt művekkel, hanem teret adva kortárs, vagy ritkán hallott szerzőknek is.

Mint kiemelte, a V4 vonósnégyessel kortárs művek létrejöttét tudják támogatni, ami mindannyiuk számára fontos és amelyre a fesztiválon korábban is nagy figyelmet fordítottak a nemzetközi zeneszerzőverseny meghirdetésével.

Az augusztus 27-i, szombat délutáni koncerten Johannes Brahms halálának 125. évfordulójára tisztelettel ad szólókoncertet Josu de Solaun spanyol-amerikai zongoraművész a Régi Zeneakadémián. Ugyanezen a helyszínen este a romantika korszakából válogatja műsorát az öt fellépő művész: Miranda Liu (hegedű), Győri Noémi (fuvola), Korcsolán Orsolya (hegedű), Sugár Gergely (kürt) és Georgy Tchaidze (zongora). Elhangzik egy-egy mű Brahms és Dvorak, valamint Amy Beach, Clara Schumann és Alekszandr Szkrjabin életművéből.

A vasárnap délutáni koncerten Eötvös Péter zeneszerző művei hangzanak el a Festetics Palota Tükörtermében. Este ezen a helyszínen hallható lesz Dohnányi Ernő ritkán játszott Desz-dúr vonósnégyese, amely a kamarazenei repertoár egyik gyöngyszeme ám hosszúsága és nehézsége miatt ma már ritkán hallható a koncerttermekben – emelik ki a közleményben. A műsor további programjában szerepel Bedrich Smetana Moldova szóló hárfára, Mikhail Mchedelov Variációk egy Paganini témára című műve és Ludwig van Beethoven D-dúr szerenádja.

Augusztus 29-én, hétfőn délután a Régi Zeneakadémián Georgy Tchaidze zongoraművész lép fel, aki Franz Schubert f-moll Impromptu-jét és Beethoven „Hammerklavier” szonátáját szólaltatja meg. Az orosz származású és több mint 10 éve Berlinben élő zongoraművész debütálása óta visszatérő vendége a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválnak – áll a közleményben.

A fesztivál záróeseményén, hétfőn este a Régi Zeneakadémián Dohnányi c-moll zongoraötöse hangzik el, valamint César Franck A-dúr szonáta és Beethoven B-dúr triója is szerepel a műsoron. Fellép többek között a V4 Vonósnégyes, Miranda Liu hegedűművész, Bartosz Koziak gordonkaművész, Pálfi Csaba klarinétművész és Josu de Solaun zongoraművész.

A délutáni koncertek 17 órakor, az esti koncertek 19 órakor kezdődnek – áll a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.