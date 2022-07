Több, mint száz éves különleges tárgyakkal várja a látogatókat az Egri Látványtár

Tudják, hogy hogyan nézett ki régen egy kesztyűtágító vagy egy almahámozó? Ha nem, akkor látogassanak el az Egri Látványtárba, ott ugyanis megnézhetik ezeket a tárgyakat, sőt számtalan egyéb régiséget és műtárgyat is megtekinthetnek a múzeumban. A gyűjtemény körülbelül 3000 több, mint százéves kézműves és ipartörténeti tárgyból áll – hangzott el az M1-en.

Régiségek és műtárgyak az Egri Látványtárban

Aki az Egri Látványtárba betér, az több száz évet repülhet vissza a múltba.

„Amit én az elmúlt évtizedekben megtanultam, megismertem, azt szeretném átadni az ide látogatóknak” – mondta Galyó Béla, az Egri Látványtár ügyvezető igazgatója.

A látványtárban több, mint 3000 tárgy található, melyek közül az igazgató be is mutatott néhány különlegesebb darabot. A nézők láthattak egy százéves fagylaltgépet, megtudhatták hogyan működik egy régi almahámozó, de még az úri hölgyek szemüvegét is megpillanthatták.