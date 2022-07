A ValMar kíséri végig a Petőfi Rádió hallgatóit az EFOTT legizgalmasabb helyszínein

Július 13-án megnyílik az EFOTT egyik legizgalmasabb helyszíne, a fellépők várakozóhelyszíne, a backstage, ahonnan a ValMar formáció egész nap exkluzív közvetítéssel szállítja az élő fesztiválhangulatot a Petőfi Rádió Instagram-oldalán.

Izgalmas meglepetéssel várja követőit a Petőfi Rádió a velencei EFOTT nyitónapján: a ValMar TAKEOVER keretében a zenei fesztivál kulisszái mögé pillanathatnak be a közösségi oldalakon a rádióadó követőit. Valkusz Milán és Marics Peti az esti koncertjük előtt már délelőtt átveszik az uralmat a Petőfi Rádió Instagram-oldalán. Kiderül, hogyan utazik le a ValMar a helyszínre, miből áll náluk a színpadra lépés előtti felkészülés, és arra is fény derül, mi történik a backstage-ben.

A ValMar TAKEOVER csak a kezdet: a fesztiválon idén ott lesz Bekker Dávid, a Petőfivel a reggel! műsorvezetője, aki a Nagyszínpadon gondoskodik arról, hogy a popkultúra legnépszerűbb nemzetközi és magyar előadóit konferálja a helyszínen, ahogy azt a Petőfi Rádióban is teszi minden hétköznap. Az esti Mezgerélő című műsorból Fekete Laci érkezik a helyszínre exkluzív sztárinterjúkért, de a fesztiválon jelen lesz az M2 Petőfi TV élő műsorának, a FRISS-nek a stábja is. A legfrissebb események a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV Facebook- és Instagram-oldalán, valamint petofi_live TikTok-csatornáján is követhetők.

Az online beszámolók késő estig érkeznek: az EFOTT Hajógyár – Petőfi Színpadán az Elektrik című műsor DJ-i minden este különleges szettekkel készülnek az éjszakai bulira. Szerdán Izil, Ludmilla és Palotai, csütörtökön Gozth, JumoDaddy, Chris.Su, pénteken Peter Makto, Jay Lumen, Sikztah, szombaton Gabor Kraft, Yeromos és SanFranciscoBeat mixel – éjféltől napfelkeltéig.

Dobd be magad a nyárba! Légy ott az EFOTT-on is a Petőfivel!