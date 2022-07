Az új gasztrohelyek felelevenítik az igazi balatoni életérzést

Idén is megjelent a Magyar Konyha magazin Balaton 2022 Gasztrokalauz. A lap 305 éttermet, strandbüfét, kávézót, lángosozót, pékséget és egyéb helyet ajánl a nyaralók figyelmébe. A kiadványról Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője mesélt a hirado.hu-nak.

Az immár tizedik alkalommal megjelent gasztrokalauz nemcsak azt gyűjti össze, hogy hol és mit érdemes enni a Balaton környékén, de azt is tükrözi, hogy a magyar gasztronómiában mi történt az elmúlt tíz évben.

„A legelső kiadványban százhetven hely volt a borászatokkal együtt, ez a szám most háromszázöt, de a borászatok nélkül. Negyvenöt új hely van, ebből tizenöt Veszprémből való. Veszprém nagyon gyorsan elkezdett fejlődni, hiszen jövőre kulturális főváros lesz” – kezdte lapunknak Vinkó József. Elmondta, hogy a pandémia némileg átrendezte a gasztronómiai képet, sokan abbahagyták, sokan változtattak, sokan pedig belevágtak valami újba.

Patkó és Krúdy piac (Fotó: Magyar Konyha, Balaton 2022 Gasztrokalauz)

„Kialakult egyfajta műfaj- és stílusbeli sokszínűség. Ha visszagondolunk a régi Balatonra, a szemünk előtt látjuk a lángossütőket, a hekk- és halsütőket, a becsalicsárdákat a hatalmas étlapjaikkal és a mikrózott ételeikkel. Emellé azért társult néhány becsületes, piros kockás kisvendéglő is. Mostanra viszont egészen elképesztő lett a kínálat, a romkocsmától a strandbüfén át az ízkertészettől a hot dog műhelyig, kávézók, cukrászdák és reggelizőhelyek kavalkádja nyílt az évek során, az ember csak kapkodja a fejét” – mondta.

Macchiato Caff & Lounge (Fotó: Magyar Konyha, Balaton 2022 Gasztrokalauz)

„A gasztrohelyek gyakran helyi alapanyagokat használnak, olyannyira, hogy például a borászok már arra is odafigyelnek, hogy a déli parton déli bor legyen, az északin pedig északi”

– hangsúlyozta Vinkó József.

Sanyika halsütő (Fotó: Magyar Konyha, Balaton 2022 Gasztrokalauz)

Kiemelte, hogy idei érdekesség a nagy fröccskultusz. „Eredetileg a rizling az alapja a jó fröccsöknek, de már a rozé borokból is jó fröccsök készülnek. Én most gyűjtöm a fröccsneveket, eddig 85 jött össze. A legutóbbi, amit találtam, a felmosórongy nevű fröccs, amit egy borozóban hallottam” – mesélte nevetve Vinkó József. Elmondta, hogy a gúnyos név onnan ered, hogy a régi borozókban a tégelyekben tartották a bort, a csapos pedig egy nagy merítőkanállal mérte ki. Ami a pultra folyt, azt egy ronggyal besöpörte egy pohárba, ha pedig olyan vendég tévedt be, akinek már egy garasa sem maradt, az megkapta azt.

„Képzeljük magunk elé a balatoni életérzést: egy jó fröccs a bepárásodó pohárban, megy le az aranyhíd, előttünk pedig egy jól beirdalt keszeg. Ezt az érzést fedezték fel az új gasztrohelyek, és ennek a hangulatnak a visszaadására törekednek”

– magyarázta Vinkó József.

Tihanyi gasztrokert (Fotó: Magyar Konyha, Balaton 2022 Gasztrokalauz)

A főszerkesztő elmondta, hogy 360 fokban 7 régióra van felosztva a terület, a kiadvány ez alapján készül tíz éve. Ha egy olvasó csalódott, úgy érzi, hogy helytelen a minősítés vagy esetleg szeretne valamit betetetni, akkor a kiadványban több cím is található, ezek bármelyikén jelezheti javaslatait.

A Balaton 2022 Gasztrokalauzt a Magyar Konyha aktuális száma mellé csomagolva vásárolhatják meg az érdeklődők.

Címlapfotó: Vinkó József újságíró, dramaturg, műfordító (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)