Aki tudja mi a különbség divat és stílus között – 88 éves Giorgio Armani

Giorgio Armani olasz divattervező a 2017-es tavaszi–nyári kollekcióját bemutató manökenek társaságában a kifutón a milánói divathéten (Fotó: MTI/EPA/Daniel Dal Zennaro)

Giorgio Armani 1934. július 11-én született Észak-Olaszországban, Piacenzában. Egyszerű családból származik, két testvérével nőtt fel. Iskolás éveiben a színház és a mozi világa nyűgözte le. Az anatómia, az emberi test felépítése már egész fiatalon érdekelni kezdte, ezért szinte magától érthetődő volt, hogy orvos lesz belőle.

A középiskola elvégzése után felvételt nyert a Milánói Egyetem Orvostudományi Karára, azonban az élet közbeszólt. 1953-ban, három tanév elvégzését követően besorozták katonának és orvosi ismereteinek köszönhetően a veronai honvédségi kórházba osztották be.

A katonaság után már nem tért vissza tanulmányaihoz. Így 1957-ben Milánóba költözött,

ahol egy divatüzlet kirakatrendezőjeként kezdett el dolgozni.

Ezt követően a milánói La Rinascente áruház férfidivatosztályának beszerzőjeként dolgozott.

A 60-as évek közepén, 27 évesen Nino Cerutti cégéhez ment el férfiruhatervezőnek, és minden előtanulmány nélkül olyan kollekciót tervezett, amely felkeltette a legnevesebb olasz divatcégek figyelmét is.

Majd barátja, Sergio Galeotti ösztönzésére szabadúszóként is vállalni kezdett dizájnermunkákat több más márka számára is. 1973-ban Milánóban a Corso Venezián nyitotta meg műhelyét, innen dolgozott többet között az Allegri, a Hilton vagy a Gibo számára is.

Galeottival,

a nála tizenegy évvel fiatalabb építésszel a 60-as évek végén ismerkedtek össze,

az ő biztatására döntött úgy, hogy növekvő népszerűségét kihasználva saját márkát alapít. Óriási sikerrel mutatták be kollekciójukat 1974-ben, amelyen már látható volt a fekete alapon fehér betűkkel írott Armani márkanév.

Galeottival barátokés üzlettársak voltak. 1975-ben alapították meg a Giorgio Armani S.p.A-t, amely először csak férfikészruha-kollekciót kínált, majd egy évvel később már a női vonal is megjelent a márkánál.

A legnagyobb megrázkódtatást mind magánemberként, mind pedig a vállalatában az jelentette, amikor barátja, Galeotti 1985-ben AIDS-ben elhunyt. A veszteség mélyen lesújtotta Armanit.

Armanira jellemző, hogy szokatlan összefüggésben használ szokatlan anyagokat és kombinációkat. A férfiak számára valóságos életstílust dolgozott ki, ötvözve a lazán elegáns, lekerekített formákat a pontosan szabott kiváló minőségű anyagokkal.

Újraértelmezte a hagyományos öltönyt, megszüntette a szigorú strukturáltságot és

még a kiváló angol gyapjúból is olyan kényelmes zakókat tervezett, mint a selyempizsama.

1975-ben a nők számára is előrukkolt egy határozott, férfiasabb stílusú kollekcióval.

Armani az egyszerűség mentén vitte sikerre kollekcióit, tehetséggel egyesítette a tökéletes szabásvonalban, a lágy anyagokban és a minimalista koncepcióban rejlő eleganciát, amely ready-to-wear vonalainak kulcseleme.

Armani volt az első divattervező, aki hírességeket kért fel ruhái népszerűsítésére

Az amerikai piacon az áttörést az Amerikai dzsigoló című film hozta el számára, amelyben Richard Gere Armani öltönyökben pompázott.

A fiatal vásárlók meghódítására olcsóbb, de hasonlóan igényes kidolgozású ruhák forgalmazására született az Emporio Armani 1981-ben.

Az érzéki és finom parfümök kiadása merész lépés volt 1982-ben, és forradalmi újdonságot hozott az illatszeriparban. Manapság a női „Aqua de Gio” virágos-óceán illatát tekintik a legnépszerűbbnek az Armani-sorozatban.

A márka csillagügyfelei: Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz, George Clooney, Sophia Loren, Faye Dunaway, Robert De Niro, Monica Bellucci, Tom Cruise, Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, Uma Thurman, Richard Gere, Julia Roberts, Liv Tyler.

