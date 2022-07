A Petőfi Rádió egyedülálló lehetőséget kínál egy feltörekvő hazai zenekarnak

A hétvégén lezárult a Fülesbagoly Tehetségkutató budapesti fordulója, amelyben 10 feltörekvő zenekar mérhette össze tudását. A három helyszínen zajló verseny legjobbnak ítélt dalát a Petőfi Rádió rotációban tűzi műsorára.

Modern metal elemek, funky groove-ok és szédítő elektronikus zene dübörgött a Fülesbagoly Tehetségkutató budapesti, TOP10-es fináléjában. A műfaji sokszínűség a végeredményben is megmutatkozott: a dobogó harmadik helyére a magyar és angol nyelvű dalokat egyaránt játszó HERSELF zenekar léphetett. Az underground indiepop műfajú együttes az elektronikus és klasszikus zenei elemeket ötvözte produkciójában, ami miatt a legjobbak közé választotta a zsűri. Második lett a debreceni gyökerű Heavy Brains alternatív/indie-rock banda, amely hangzásában a 70-es évek rock and roll korszakából merít. A tehetségkutató győztesének a Mehringert választották, amely nemcsak fülbemászó rockdallamaival, hanem felszabadult, őszinte dalszövegeivel nyűgözte le a zsűrit és a közönséget egyaránt.

A Fülesbagoly Tehetségkutató ítészei között olyan elismert zenei szakemberek és zenészek kaptak helyet, mint Koltay Anna, az M2 Petőfi TV zenei szerkesztője, valamint Borcsik Attila Izil, a Petőfi Rádió zenei szerkesztője, aki a díjátadásban is közreműködött. A verseny legvégén – a vidéki fordulók lezárulta után – a feltörekvő zenekarok lehetőséget kapnak arra, hogy az egész ország megismerje őket: a Petőfi Rádió zenei szerkesztői a teljes versenyportfólióból egyetlen dalt választ ki arra, hogy rotációban játssza hallgatóinak.