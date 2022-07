Pelyhes tollú rózsás flamingófiókák lepték el a fővárosi állatkertet

Újabb kisállatokat láthat a Fővárosi Állat- és Növénykertben a nagyközönség. A rózsás flamingóiknál az elmúlt napokban huszonkét fióka kelt ki. Mivel további tojások is vannak, a fiókák száma az elkövetkező néhány napban tovább növekedhet.

Az európai állatkertek közül az egyik legjobban szaporodó rózsás flamingó csapat a Fővárosi Állat- és Növénykertben látható. Évről évre megörvendeztetik a látogatókat legalább másfél tucat, de olykor még ennél is több fiókával. A felnőttek még májusban elkezdték a fészkeket építeni, és június eleje óta kotlottak a tojásokon. A fiókák kikelése bő egy héttel ezelőtt kezdődött meg. Pillanatnyilag 22 fióka cseperedik a kifutóban, de mivel néhány tojáson még kotlanak a felnőttek, ezért az elkövetkező napokban további fiókák kikelésére is számítani lehet. A kicsik mindenesetre már elég aktívak, és elég sokan is vannak ahhoz, hogy a látogatók is élvezhessék a látványukat – adta hírül honlapján az állatkert.

A flamingók homokból és sárból szoktak igen jellegzetes fészkeket építeni a tojások befogadására. Egy-egy ilyen fészek egy miniatűr tűzhányóra hasonlít, hiszen az általuk emelt halmocska tetején egy „krátert” alakítanak ki. Ebbe a kráterbe biztonságos helye van a tojásnak, nem kell attól tartani, hogy elgurul, vagy másmilyen baj éri.

Egy-egy flamingótojás nyolc-kilenc centi hosszú, öt centi széles és 115-140 grammot nyom, súlya tehát egy közepes vagy nagyobb méretű tyúktojás kétszeresének felel meg. A fiókák nagyjából egyhónapos költési idő után kelnek ki. Mivel fészekaljanként általában csak egy tojás van, ezért egy-egy párnak legtöbbször csak egy fiókája van egyszerre, de mivel a szaporodás a kolónián belül idényszerűen, időben összehangolva zajlik le, a tojók általában csak néhány órás vagy napos eltéréssel rakják le a maguk tojását, és így a fiókák kikelése is néhány napon belül lezajlik.

Kikelés után a fióka egy darabig nem túl aktív, ki kell hevernie a kibújás okozta megpróbáltatást. Kezdetben a csőre és a lábai is rózsaszínűek, egyhetes-tíznapos koráig azonban a rózsaszín feketére vált. A csőr eleinte még egyenes, így a felnőttekkel ellentétben a fiókák még nem képesek a vízben sodródó apró élőlényeket kiszűrni. Ehelyett a felnőttek egy a begy tájékán termelődő tápláló váladékkal, az úgynevezett begytejjel etetik őket. A harmadik hónap végére aztán már a fiókák csőre is sokat fejlődik, kialakul a jellegzetes görbület, illetve a csőrben lévő szűrő lamellák, s ezután a fiatalok már ugyanazzal a táplálékkal élnek, mint a felnőtt flamingók. Jellegzetes élénk színű tollazatuk akkor alakul ki, amikor önállóan kezdenek táplálkozni. Kedvenc csemegéjük a garnélarák, amiből, ha sokat esznek, annál feltűnőbb lesz a színük.

(Címlapfotó: Fővárosi Állat- és Növénykert)