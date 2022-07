Július végén kezdődik a Thealter fesztivál

Tíz nap alatt, nyolc helyszínen 32 friss produkcióval várja a Thealter fesztivál július végétől az innovatív, kortárs színház, a különleges események rajongóit Szegeden – tájékoztatta a szervező MASZK Egyesület az MTI-t.

A közlemény szerint a Thealter fesztivál immár három évtizede a hazai független szcéna legizgalmasabb színházainak előadásait tűzi műsorára nyaranta. A programsorozat fő helyszíne ezúttal is a szegedi Régi Zsinagóga különleges hangulatú épülete lesz, de játszanak még többek közt a Szegedi Nemzeti Színház balett-termében, a Kisszínházban, a Grand Caféban és az újszegedi ligetben is.

Idén is a műfaji sokszínűség jellemzi a fesztivált: a prózai előadások mellett báb- és részvételi színházi darabot, monodrámát és performanszt is kínálnak a Szegedre látogató nézőknek.

A fesztivál hagyományaihoz híven a válogatásban ezúttal is számos díjnyertes alkotás lesz látható, a visszatérő fellépők mellett pedig most is lesznek olyan alkotók, akik első ízben mutatkoznak be a fesztiválon.

Ezúttal is kínál ősbemutatót a fesztivál: a nyitónapon, július 29-én látható a FÜGE Produkció és a szegedi MASZK Egyesület koprodukciója, Németh Nikolett Fajankó című darabja, melyet Kovács Dániel Ambrus állít színpadra.

A Thealter fontos jellemzője, hogy a válogatásban hangsúlyos helyet kapnak a fiatalok, a női alkotók és az aktualitásokra reflektáló kortárs dráma – ezúttal is számos ilyen produkciót láthat a közönség –, de a szokásosnál is markánsabban jelenik meg idén a programban a bábművészet.

Idén is lesz blog jr., a Thealter kritikusműhelye. A fiatal résztvevők fesztiváltudósításokat írnak Jászay Tamás, a Revizor kritikai portál főszerkesztője, a szegedi bölcsészkar oktatója mentorálásával, a Kritikus szekció pedig idén is online jelentkezik délutánonként.