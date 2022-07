Miller Zoltánt támogatták karrierálmában operaénekes szülei

Szülei komoly sikereket értek el az opera világában, Miller Zoltánt azonban a musicalszínészet vonzotta fiatal korában. A Dankó Rádió műsorában mesélt arról, hogy családja mindenben támogatta, sőt édesapjával még közös koncertet is adott. A megismételhetetlen estét is felidézte Nádas György műsorában.

Miller Zoltánt a legtöbben színészként és énekesként ismerik; meghatározó alakításairól a Valahol Európában, a Nyomorultak és Az operaház fantomja című musicalekben. A sokoldalú előadóművész idén megmutatta, hogy a televíziózás is közel áll hozzá. A Duna népszerű vetélkedőjében, a Magyarország, szeretlek! idei évadában feleségével, Vágó Bernadett énekes-színésznővel csapatkapitányokként próbálták ki magukat a műfajban. A műsor nyári szünetében sem unatkoznak, szabadtéri előadásokon szórakoztatják a közönséget, a szabadidejüket itthon töltik a tavaly ősszel vásárolt új nyaralójukban – derült ki a Dankó Rádiónak adott interjújából. Nádas György szerkesztő-műsorvezető a Jó pihenést! című műsorban arra is kíváncsi volt, vajon operaénekes szülei tiltották vagy támogatták a könnyűzenei törekvéseit, és közben arra is fény derült, hogy Miller Zoltán miért nem szereti a „könnyűzene” kifejezést.

„Egyáltalán nem tiltottak a pályától. Ugyanazt vallom ma szülőként, amit annak idején ők, hogy olyan hivatást kell választania az embernek, amit szívvel-lélekkel tud csinálni. A pályám nagyobbik részét a musical és prózai szerepek határozzák meg, az énekesi szólókarrierem mellett, ezért ha megkérdezik minek tartom magam, akkor elsősorban színésznek, másodsorban énekesnek. Nem tudom, hogy annak idején ki fordította a modern popzenét, könnyűzenének, mert ez az elnevezés félrevezető. Ez a műfaj nem a komolyzene ellentéte” – jegyezte meg Miller Zoltán, aki utoljára a 40. születésnapján, az Erkel Színházban lépett fel együtt édesapjával, Miller Lajossal, valamint fiával, Miller Dáviddal, aki szintén énekesként és műsorvezetőként dolgozik. Úgy véli, hogy édesapja visszavonulása miatt több ehhez hasonló alkalom már nem lesz, élete végig őrzi majd a közös koncert emlékét. A teljes beszélgetés újrahallgatható a Médiaklikken!

Címlapfotó: Miller Zoltán színész, énekes (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)