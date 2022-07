Csokoládét receptre!

Akármilyen hangulatban is vagyunk, bevásárlókosarainkban gyakran landol csokoládé. Hogy mi mindenre jó a kakaóbabból készült édesség, arra cikkünkből fény derül.

Július 7-e világszerte a csokoládé ünnepe, de egyes országokban más napokon is megemlékeznek róla.

Közép- és Dél-Amerikában az istenek eledelének tartották igen magas tápértéke miatt. Kolombusz Kristóf akkor figyelt fel hódításai során eme kincsre, amikor Honduras területére ért. A helyiek tiszteletük kifejezéséül kakaóbabbal rakták tele a felfedezők hajóit, és amikor véletlenül vízbe pottyant a portéka, rögtön utána ugrottak.

A hódítók akkor még nem értették, hogy az őslakosok miért tekintenek ekkora értékként a barna babokra. Ennek ellenére egyre több kakaóültetvényt kezdtek telepíteni.

Egy kislány készül megkóstolni az Extra desszertet (Fotó: MTI/ Lónyai Mária)

1528-ban szállítottak először kakaóbabot Európába, egészen pontosan Spanyolországba. Kezdetben inkább gyógyszerként tekintettek rá, mintsem ízletes ínyencségként.

A XVII. században a rosszízű gyógyszerekhez csokoládét adagoltak a könnyebb bevehetőség kedvéért, de még a XVIII. században is orvosilag írták elő egyes gyógykezelések részeként.

Megfázás, köhögés ellenszerének tartották, s úgy gondolták elősegíti az emésztést és a termékenységet is. Arra, hogy a csokoládé ne csak a gazdagok kiváltsága legyen, egészen az I. világháború végéig kellett várni, ekkortól viszont tömegfogyasztásra alkalmas élelmiszerré vált.

A csokoládétermékek gyártása is ütemesen fejlődött, ennek köszönhető, hogy az addig kapható pralinék és csokoládéitalok sora kibővült figurákkal, szeletekkel, jégkrémekkel.

Kisgyerek csokoládét eszik (Fotó: MTI/Pintér Márta)

A tudomány ugyan mára a korábbi hiedelmek nagyját megcáfolta, de – mindenki szerencséjére – a modern kutatások is alátámasztották, hogy a mértékletes csokoládéfogyasztás jó az egészségnek: hasznos a szívnek, a vérkeringésnek és az agynak is, sőt bizonyos sejtések szerint az autizmus, az elhízás, a cukorbetegség, az Alzheimer-kór, sőt az öregedés során is előnyös folyamatokat indíthat el.

Rosszkedvünkben gyakrabban nyúlunk csokihoz, aminek az az oka, hogy a csokoládé feniletilamint tartalmaz; ezt a vegyületet egyebek mellett szerelembe eséskor termeli szervezetünk, és az agyunkat endorfintermelésre sarkallja, amely fehérjék a boldogságérzetért is felelősek.