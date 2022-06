Több mint 10 millió euróért kelt el A gondolkodó egy bronz másolata

A Christie’s aukciósház előzetesen 9 és 14 millió euró közötti leütési árral számolt a Rudier rangos párizsi öntödében 1928 táján készült szobor esetében.

A művészettörténet egyik leghíresebb alkotásából mintegy 40 autentikusnak tekintett változat készült az alkotó életében és halála után, különböző méretekben. A csütörtökön áruba bocsátott példány 71,5 centiméteres, ugyanakkora, mint a mintául szolgáló legelső, 1880-as változat.

A posthumous cast of The Thinker by Auguste Rodin is to be auctioned on 30 June at Christie’s Paris with an estimate of €9m to €14m https://t.co/y31bH5DcPL @ChristiesInc

— The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) April 7, 2022