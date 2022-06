Balázs Andira különleges módon hat a Balaton

Mindig nagyot dobban a szíve Balázs Andinak, amikor megpillantja a Balatont, éppen ezért örömmel vendégekeskedett a Duna nyári magazinműsorának révfülöpi stúdiójában. A nyári tervei között állandó megállóként szerepel a tóparti üdülés, amelyhez már gyerekkora óta megmagyarázhatatlanul kötődik. Mint mondja, ott tud leginkább kikapcsolódni, és ezt már kislányként is megérezte.

„Nagyon szeretem Siófokot, Zánkát és Badacsonyt, de Tihany is nagy kedvencem. Az egyik legviccesebb gyerekkori emlékemet is onnan őrzöm. Négy éves voltam, amikor először ott jártam a családommal, de rengetegszer elbóbiskoltam, a balatoni jó levegő miatt folyamatosan álmos voltam. A tesóm a mai napig emlegeti, hogy még akkor sem keltem fel, miközben hajókáztunk, vagy amikor megmutatták nekünk a tihanyi apátságot” – mesélte a színésznő a NYÁR 22 című műsorban, aki felnőttként is ugyanilyen zavartalanul tud pihenni a Balaton környékén. Hozzátette, a nyári feltöltődésre nem lesz sok ideje, hiszen bár a Csináljuk a fesztivált! hetekkel ezelőtt véget ért és a kőszínházak is bezártak, országszerte szerepel szabadtéri színpadokon és egy izgalmas filmforgatás is elkezdődik, amelyben egy régésznőt alakít.