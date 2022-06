Múzeumok éjszakája - megkezdődött az idei programsorozat

Országszerte mintegy 430 helyszínen több mint 2500 programmal - többek között kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel, interaktív játékokkal és kézműves foglalkozásokkal - zajlik szombat délutántól vasárnap hajnalig a 20. Múzeumok éjszakája.

A rendezvénysorozat országos megnyitóján, a Néprajzi Múzeumban Csák János kulturális és innovációs miniszter emlékeztetett arra, hogy az intézmény nemrég költözhetett be világszínvonalú új otthonába.

Ez a múzeum egyfelől tárgyak gyűjteménye, hiszen Magyarország és a világ kulturális örökségéhez tartozó műalkotásokat őriz, de ennél több: egyben szórakozási lehetőség és kreatív hely is – jegyezte meg.

Csák János az MTI-nek elmondta, a Múzeumok éjszakáján a látogatók együtt ünnepelhetik a kultúrát, csodálhatják meg a műalkotásokat és a technikai vívmányokat, továbbá a változatos programokon magukba szívhatják a régi korokkal való találkozás szellemiségét.

A Múzeumok éjszakája idén az Újragombolt hagyományok szlogen köré épül, ráirányítva a figyelmet arra, hogy a klasszikus kultúra olyan képviselői, mint a múzeumok is, fel tudják venni a versenyt a könnyebben fogyasztható szórakozási lehetőségekkel – közölte a miniszter.

Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója hangsúlyozta: ezen a napon több száz magyarországi múzeum kora délutántól késő éjszakáig színes eseményekkel várja az érdeklődőket.

A Néprajzi Múzeum májusban megnyílt új otthona először szerepel a Múzeumok éjszakája helyszínei között. Az épületet és a tetőkertet a tervező vagy a főigazgató vezetésével is fel lehet fedezni, a tárlatokat pedig a kurátorok mellett Taraczky Dániel látványtervező is bemutatja.

Külön is bemutatkoznak a Kerámiatér amerikai és afrikai kerámiái, ugyanitt korhatáros tárlatvezetésen is részt vehetnek a “karikás tartalmak” iránt érdeklődők. Meglepetésprogrammal készül a Willany Leó improvizációs táncműhely, Sőregi Anna népdalénekes, Lajtha László fonográfos gyűjtéseinek feldolgozói, valamint a Mugunghwa táncegyüttes. Ezen az éjszakán látogathatóvá válik a készülő állandó kiállítás látványos része, egy hatméteres adatszobor is.

A gyerekeket már 15 órától várja a múzeum. A nekik szóló programok sorát dzsesszjátszótér nyitja Dés Andrással és zenekarával, majd lampionkészítés, vajangbábok, fényfestés, népi játékok, mesterségek, manganaptár-készítés, filmvetítés, emlékfotó, beszélgetések is lesznek.

A Múzeumok éjszakája idei kiemelt helyszíne Szolnok, ahol több mint harminc helyen készülnek különleges programokkal.

Budapesten a programban részt vevő helyszíneket egyetlen karszalaggal lehet végiglátogatni, amely idén nem érvényes a tömegközlekedési eszközökön, csak a múzeumi körjáratokon.

A Múzeumok éjszakája teljes, országos programja a www.muzej.hu linken elérhető.

A címlapfotón Csák János kulturális és innovációs miniszter (b) és Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója a múzeumok éjszakája országos megnyitóján a Néprajzi Múzeum Zoom termében látható Perspektívaváltás elnevezésű kiállításon 2022. június 25-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)