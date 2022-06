Országos koncertsorozat a Magyar Rádió Művészeti Együttesei előadásában

25 város és csaknem 100 fellépő csatlakozott a Zenélő Magyarország programsorozathoz. A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek komolyzenei karavánja ismét házhoz viszi a legszebb klasszikus dallamokat. Az ingyenes szabadtéri kamarakoncerteket országszerte élvezhetik az érdeklődők június utolsó hétvégéjén.

A Zenélő Magyarország című programsorozatban három napon át élő zene tölti meg hazánk közkedvelt turisztikai célpontjait. Az MRME országjáró turnéjának állomásai évről évre gyarapodnak. Idén már 25 város 29 pontján valósulnak meg a kamarakoncertek fafúvós-vonós, rézfúvós, vonós, barokk és énekkari felállásban.

„Már harmadik alkalommal várja közönségét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara szabadtéri koncertsorozata, a Zenélő Magyarország. A helyszínek kiválasztásában újfent arra törekedtünk, hogy az ország minden régiójába eljusson az élő zene varázsa, így Tiszafüredtől Zalakarosig, Szarvastól Esztergomig, összesen 25 városban adnak koncertet művészeink, Budapesten öt helyszínen. Az énekkar és az öt kamarazenei formáció műsora igazodik a könnyed nyár eleji, hétvégi esték programjához. Bízom benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az időjárás is kedvez a hangulatos koncerteknek, melyek kellemes kikapcsolódást jelentenek majd a helyi lakosoknak, a nyaralóknak és turistáknak” – mondta Devich Márton, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezető igazgatója.

Június 24-én, pénteken Budapest kulturális központjai adnak otthont az eseménynek.

Szombaton Balassagyarmat, Balatonföldvár, Dombóvár, Hollókő, Egerszalók, Esztergom, Kaposvár, Martonvásár, Nadap, Szilvásvárad, Tata és Zalakaros fogadja a művészeket.

Vasárnap pedig Balatonakarattya, Csopak, Fonyód, Gárdony, Hévízgyörk, Kengyel, Orosháza, Pákozd, Poroszló, Szarvas, Tihany és Tiszafüred közönségét várja a klasszikus zene legjava.

Devich Márton elárulta, hogy „a Magyar Rádió Énekkara Kodály-, Mendelssohn-, Schütz- és Rahmanyinov-műveket ad elő, valamint spirituálékat énekel. A zenekari muzsikusainkból álló különböző kamarazenei formációk is népszerű darabokkal készülnek: rézfúvósaink Händelt, Wagnert és John Williamst is játszanak; két barokk együttesünk többek között Vivaldi-, Boccherini-, Pachelbel-művekkel és Johann Sebastian Bach-darabokkal lép színpadra. Fafúvós és vonós kamarazenei formációink Boccherini és Pachelbel mellett Mozart-művekkel is készülnek.”

Az ingyenesen látogatható tematikus koncertek célja, hogy a járókelők kötetlenül élvezhessék az előadásokat a pezsgő nyári estéken. Bővebb információ és részletes program a radiomusic.hu oldalon található.

Zenélő Magyarország: a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ingyenes koncertsorozata – június 24-26. között!

A címlapfotó illusztráció.