Több mint kétmillió dollárért kelt el a Star Wars egy X-szárnyú vadászgépmodellje

A George Lucas rendezésében forgatott film különleges effektusait készítő Industrial Light & Magic által gyártott miniatűr modell árát előzetesen 500 ezer-egymillió dollárra becsülték. A kalapács azonban végül 2 375 000 dollárnál csapott le – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

During @prop_store auction today the Screen-Matched ILM Red Leader X-wing Model Miniature from Star Wars: A New Hope (1977) sold for $2,375,000!

