Élete nagy álmáról vallott Deák Bill Gyula

Sohasem szerette a sztár kifejezést Deák Bill Gyula. Bár a Hobo Blues Band tagjaként ismert és népszerű zenész volt már a 80-as években, magát akkor is egy „szürke bluesistának” tartotta. A focistának készülő legendás zenész a Kossuth Rádió Nagyok című műsorának adott interjút kőbányai otthonában, annak apropóján, hogy idén átvehette a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Deák Bill Gyula bluesénekes

(Fotó: MTI/Veres Nándor)

Kőbányán született és most is itt él Deák Bill Gyula, aki ugyan pár helyen megfordult már a világban, mégis ragaszkodik szülőhelyéhez, ahol felnőtt és ahol igazán jól érzi magát. Kisfiúként rajongással rúgta a focilabdát, egy sportbaleset utáni orvosi műhiba azonban 11 évesen kettétörte az álmait, egyik lábát amputálták, ez után lett a zene az új hobbija.

„Focistának készültem, soha nem akartam énekelni, aztán 11 évesen elvesztettem a lábam, bejött a beat zene és elkezdtem énekelgetni. Elvett a Jóisten valamit, de ugyanakkor adott is”

– fogalmazott, kiemelve szülei segítették át gyerekként ezen a nehéz helyzeten.

Bevallotta azt is, hogy fél lábbal is focizott, sőt lábteniszezett is. Zeneiskolai tanulmányai során derült ki, hogy milyen nagy hangterjedelme van, de nem akart operaénekes lenni, mert a blues és a rock zene volt az élete. Bár balesete után egyébként bőrdíszműves szeretett volna lenni, ám a zene mindent megváltoztatott.

A beszélgetés során felidézte pályájának emlékezetes állomásait, a Hobo Blues Band tagjaként megélt sikereket, a Kopaszkutya című film adta népszerűséget és persze az István, a király rockoperát is.

„Miután már meghallgattak több embert is a szerepre, Nagy Feró és Vikidál Gyula ajánlott be engem. Elküldték az anyagot, megtanultam és bementem a stúdióba, ahol Sebestyén Márta, Varga Miklós és Vikidál Gyula már gyönyörűen felénekelte a dalokat. Mondtam magamnak, itt össze kell szednem magam. Ez sikerült is, nagyon tetszett az alkotóknak”

– emlékezett vissza a Kossuth Rádió műsorában. Kiemelte: „életem kiemelkedő mérföldköve, hogy szerepelhettem a rockoperában, és büszkén mondhatom: az a két szám, amit én éneklek, abban van a legnagyobb tűz, és abban volt a legnagyobb siker.”

A magyar blues királyának is nevezett zenész a Kossuth Rádió műsorában magánéletéről is beszélt, családjáról, házasságáról, valamint arról is, miként tartja magát formában. A teljes beszélgetés az alábbi linkre kattintva újrahallgatható.

https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2022/06/14/nagyok-deak-bill-gyulaval/

Nagyok – Zenés portréműsor hétköznap 19:30-tól a Kossuth Rádió műsorán!