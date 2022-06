Csaknem 380 előadással zárta az évadot a Nemzeti Színház

Összesen 123 különböző produkcióval és 379 előadással várta a közönséget az idei évadban a Nemzeti Színház, amely 7 bemutatót tartott – közölte kedden az MTI-vel a teátrum.

„A pandémia még erősen befolyásolta a Nemzeti Színház elmúlt évadát” – idézik a színház MTI-hez kedden eljuttatott közleményében Vidnyánszky Attila évadzárón elhangzott szavait.

A színház tájékoztatása szerint a hétfői társulati ülésen a vezérigazgató ismertette a 2021/2022-es évad számait és átadták a teátrum díjait.

Vidnyánszky Attila hangsúlyozta, a számok jól mutatják azokat a prioritásokat is, amelyek mentén a Nemzeti Színház működik. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a saját székhelyén kívülre is vigyen előadásokat a színház, ugyanakkor befogadóként más társulatokat, illetve külföldi színházakat is vendégül lásson.

A teátrum összesen 123 különböző produkcióval és 379 előadással várta a közönséget az idei évadban, köztük 7 bemutatóval, amelyeket 64 alkalommal játszottak. 24 darabot tartottak repertoáron, ezekből 187 előadást láthatott a közönség.

Belföldön 9 produkció utazott, amelyeket 26 alkalommal láthattak a nézők Debrecentől Szombathelyig, a legkülönbözőbb helyeken.

A Jelen/Lét Fesztiválon 34, a MITEM-en 29 produkció volt látható. Az utóbbi fesztivált a pandémia miatt kétszer is megrendezték az évadban, a 2020-ban elmaradt találkozót 2021 őszén valósította meg a színház.

Vidnyánszky Attila kiemelte, mindig is törekedtek arra, hogy a saját produkciók létrehozásán kívül erős nemzetközi vonzereje legyen a teátrumnak, a MITEM is erről tanúskodik. Emellett minden évben teret adnak más színházaknak is, többek között a békéscsabai, a nyíregyházi, a székesfehérvári, a határokon túlról pedig a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Marosvásárhelyi Spectrum Színház és a Kisinyovi Nemzeti Színház is vendégeskedett a teátrumban.

Leginkább a Nemzeti Színház társulatának külföldi vendégszereplésein látszott meg a világjárvány hatása, külföldön mindössze három előadással szerepelt ebben az évadban a társulat, két alkalommal Romániában és egyszer Szlovéniában – áll a közleményben.

Mint kiemelik, őszre öt meghívása is van a színháznak, például Szerbiába és Szarajevóba utazik a Woyzeck, valamint Bécsben játsszák a Vitéz lélek című előadást.

A nézőszámok csökkenése is mutatja a pandémia hatását, körülbelül egynegyedével csökkent ez a mutató a járványt megelőző évekhez képest – hangsúlyozta az igazgató. Még így is összesen 87309 fizető nézője volt az előadásoknak – áll a közleményben.

Mint írják, a másik prioritás a fiatalok megszólítása. A Kölyöknapokon mintegy 2000 gyermek, a Lázár Ervin-programban 14773, a Csontváry-programban 650, a Mező Ferenc-programban mintegy 200 fiatal vett részt, emellett az idén is megrendezték az Ádámok és Évák ünnepét, a színháztörténeti vetélkedőt, a SZ.I.A. Színház-programot és tartottak színházpedagógiai foglalkozásokat is.

Vidnyánszky Attila kiemelte: a jövő évadban meghatározó lesz a Színházi Olimpia megrendezése a Nemzeti Színház koordinációjával. „A háborús helyzet és az ebből fakadó nehézségek ellenére nagyszerű program van kibontakozóban, biztos, hogy ez lesz jövőre a világ legnagyobb színházi eseménye” – hangsúlyozta.

Az eseményen átadták a Nemzeti Színház díjait. A Farkas-Ratkó-díjat a Pesti Magyar Színház és az új Nemzeti Színház társulatai évente, felváltva szavazzák meg társulatuk egy-egy tagjának. Az elismerést ezúttal Herczegh Péter kapta.

A Sinkovits Imréről elnevezett díjat Bordás Roland színművész, a Szörényi Éva-díjat Barta Ágnes színművész, a Németh Antal-díjat Szekér Anna nemzetközi kapcsolattartó nyerte el.

A “háttérmunkásokat” elismerő Kulissza-díjat Kóczián Tiborné vehette át, aki 2003 óta a Nemzeti Színház öltöztetője.

A Nemzeti Színház előadásai nyári turnéra indulnak, így június 18-án a Szarvasi Vízi Színházban, majd augusztus 2-án az Ördögkatlan Fesztiválon Örkény István Tóték előadása látható.

Augusztus 7-én Fedák Sári címmel Szűcs Nelli önálló estjét Csengeren játssza. A gyulai Várszínház színpadán augusztus 12-én mutatják be Tamási Áron Tündöklő Jeromos című színpadi játékát a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház tagjai, valamint meghívott vendégek és egyetemi hallgatók. A nyári turnét augusztus 20-án a Csíksomlyói passió zárja a Kolozsvári Állami Magyar Színházban.