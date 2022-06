Hazájától több ezer kilométerre felnőve sem feledte gyökereit a Széchenyi leszármazott

Zahorán Széchenyi Ákos mindig tudta, hogy a név kötelez, így egész életében a nagy elődök – Széchenyiek; Andrássyak és Nádasdyak – nyomában próbált meg járni. A szellemileg és fizikailag aktív Széchenyi leszármazott az Öt kontinens stábjának chilei otthonában mesélt családjáról, magyarságtudatról és mindennapjairól.

Zahorán Széchenyi Ákos Olaszországban született, miután szülei kivándoroltak Magyarországról. Édesanyja Széchenyi Ilona Somogyváron látta meg a napvilágot és az ottani kastélyban nevelkedett. A helyi iskolát, egyházi közösséget is anyagilag támogatták.

„A nemesi származás kötelezettségekkel járt” – vallotta erről.

Édesapja Békéscsabán volt ügyvéd, felmenői között pedig Széchényiek, Andrássyak és Nádasdyak vannak.

A család Argentínában telepedett le, majd 1964-ben Chilébe költöztek, ahol egy kanadai kitérő után elvégezte az erdészeti egyetemet. Munkájának köszönhetően az egész világot bejárta.

A mai napig sokat tesz a diaszpórában élő magyarságért, és ahogy elődei, úgy ő is rajong a sportért és a természetért. Szépkorúként is aktív a helyi rögbiklub öregfiúk csapatában, igaz most már a nagy ütközéseket nem vállalja. A rögbinek köszönheti feleségét is, akivel egy mérkőzés után ismerkedett meg 1965-ben és azóta is együtt élnek.

A közéletben is aktív. A Chilei-Magyar Kulturális Egyesület alelnöke és a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségét képviseli hazájában. Megkapta a tiszteletbeli külgazdasági tanácsos címet is.

Amikor 1975-ben először járt Budapesten, deja vu érzése volt. Szülei elbeszélései miatt tűntek ismerősnek az utcák, az épületek – mondta az M5 világmagazinjának.

A magyarsághoz való viszonyáról is őszintén vallott. „Ahogy megismertem a család és a nemzet történelmét, a magyar irodalmat, úgy nőtt a magyarság iránti szeretet” – mondta.

Elárulta, hogy sokat gondolkodik, hogy lehetne átadni a következő generációnak a nemzethez való kötődés érzését.

Emellett igazi világpolgár, több helyen is otthon érzi magát. Argentínában a nyüzsgő városi életet, a kávézókat szereti. Két fia Ausztráliában él, oda is szívesen ellátogat. Nagyatádon, az édesanyja után kapott kárpótlási jegyből vett egy kis házat, és amikor Magyarországra látogat minden évben pár hónapra, akkor ott lakik.