Pünkösdi adással jelentkezik a Magyarország, szeretlek!

A Duna vetélkedője pünkösdvasárnap sztárparádéval és tematikus adással várja a nézőit.

A pünkösdi hosszú hétvégét sokan töltik majd pihenéssel, szabadtéri programokkal, de vasárnap este ismét vár mindenkit a képernyő elé a Magyarország, szeretlek! a Dunán. A következő adásban Vágó Bernadettet, a pirosak csapatkapitányát zenészek segítik: Pély Barna, Farkasházi Réka és Szabó Ádám szállnak be a pontgyűjtésbe.

A Miller Zoltán vezette zöld csapatba ezúttal Sztárek Andrea színművész, a Dankó Rádió műsorvezetője, Tarnai Kiss László, valamint a Bartók Rádió műsorvezetője Bősze Ádám kaptak meghívást.

A feladványok között most pünkösd ünnepe játszotta a főszerepet, így fény derül arra, mi is az a pünkösdi királyság, de a közönség kedvence, a dalfelismerés sem marad el: a többi között az is kiderül, ki írta a Szeressük egymást gyerekek című slágert.

Magyarország, szeretlek! – minden vasárnap 19:45-től a Dunán!