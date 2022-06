A Tankcsapda elmondta, miért álltak össze a BSW-vel

Letarolta az internetet a Tankcsapda és a BSW új közös dala: két nap alatt közel egymillióan nézték meg „BAZ+ (Túl vagyok rajtad)” című számot. A két zenekar tagjai a Petőfi TV-ben meséltek a közös produkcióról.

Amikor elkészült és meghallgattuk ezt a dalt, azt mondtuk, hogy teljesen olyan, mint egy Tankcsapda dal. Felmerült, hogy milyen jó lenne, ha Lukács Laci énekelné ezt a refrént, de aztán gyorsan elvetettük az ötletet, mondván úgyse mennének bele – mesélt a kezdetekről Sziklai Mátyás, a BSW szövegíró-rappere és zenei rendezője.

A Tankcsapda gitárosa Sidlovics Gábor a műsorban elárulta, hogy Lukács Laci egyáltalán nem hallott még korábban a BSW-ről, ő maga a nevüket ismerte, de a zenekar egy másik tagja a kisebbik fia révén ismerte a csapatot.

Amikor először felmerült az ötlet én úgy voltam vele, hogy még ha jó is, úgyse fog átmenni a zenekaron. Aztán, mikor meghallgattuk a demót, körülbelül három perc múlva csettintettünk, hogy „ez jó, csináljuk!” – mondta Sidi.

Már korábban is voltak felkérések „közösködésre”, de eddig mindenkinek nemet mondtunk, nem mintha bárkivel is bajunk lett volna. Ebben az esetben azért döntöttünk úgy, hogy üljünk le és beszéljünk a folytatásról, mert meghallgattuk a dalt és én is azt mondtam, hogy ez egy tök jó kis nóta – folytatta Lukács Laci.

Arra a kérdésre, hogy mit szóltak a közös dalhoz a rajongók, elsősorban a tankcsapda rocker rajongói, Lukács Laci viccesen megjegyezte, hogy „sűrűn emlegetik a dal refrénjét”.

A rockerek között van egy hangos kisebbség, akik az újdonságokat elég nehezen viselik, nekik nyilván nem tetszik – árulta el Sidlovics Gábor, hozzátéve, hogy a dalnak hatalmas sikere van.

Sziklai Matyi szerint a dal iránti érdeklődés minden korábbi számukét felülírta.

„Ez a legjobban futó dal” – mondta.