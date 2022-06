Fiatal felesége és hat gyermeke tartja fiatalon a 75 éves Ronnie Woodot

Ronald David „Ronnie” Wood néven Londonban született a zenekar népszerű gitárosa. A The Rolling Stones brit rockegyüttes a 60-as évek brit blueshullámának vezető zenekara volt. Népszerűségük a mai napig töretlen.

Ronnie Wood művészcsaládból származik. Apja műkedvelő zenész volt, két bátyjából is művész, zenész és festő lett. Ő maga is művészeti középiskolában tanult. Zenei pályafutása tizenhét évesen kezdődött, amikor gitárosként csatlakozott a The Birds együtteshez. A rhythm and bluest játszó csapat csak négy kislemezt adott ki, a szerzemények csaknem felének Wood volt a szerzője.

A Rolling Stonest 1964-ben látta először játszani a richmondi bluesfesztiválon és Wood már akkor arról álmodozott, hogy egyszer egy színpadon áll majd a zenekarral.

1968-ban rövid időre a pszichedelikus zenét játszó The Creation tagja lett, majd a The Jeff Beck Grouphoz csatlakozott, ahol előbb ritmus-, majd basszusgitáron játszott. A bandával háromszor turnéztak az Egyesült Államokban, a Grateful Dead előzenekaraként. Két albumot is rögzítettek.

A The Jeff Beck Group 1969-es feloszlása után Rod Stewart énekessel és korábbi Small Faces-tagokkal létrehozták a Faces nevű együttest. A Faces az évek során négy sikeres stúdió- és egy koncertlemezt is rögzített.

A Faces 1975-ös feloszlása előtt, 1974-ben Wood szólóalbummal jelentkezett, amelyen Keith Richards, a Rolling Stones gitárosa pengetett. Jól ment a közös munka. És végül Wood nagy álma is teljesült. 28. születésnapján, a Stones amerikai turnéjának első állomásán, a louisianai Baton Rouge-ban – még a Faces tagjaként – ő helyettesítette Mick Taylort.

Hivatalosan 1976 februárjában jelentették be, hogy Ronnie Wood csatlakozott a világ első számú rockzenekarához, a The Rolling Stoneshoz. Wood több mint egy tucat Stones-szám társszerzője volt.

Az új évezredben komoly alkoholproblémákkal küzdött, többször volt elvonókúrán. Mivel egyre megbízhatatlanabb lett, a Stones énekese és vezetője, Mick Jagger választás elé állította: vagy az ital, vagy a banda. A válasz köztudott. A zenészen 2017-ben tüdőműtétet hajtottak végre. Hivatalos közlés szerint korai állapotban felismert kóros elváltozást távolítottak el testéből. 2021-ben a pandémia idején sikeresen megküzdött a koronavírus-fertőzéssel is.

Ronnie, aki ritkán látható a szájában fityegő cigaretta nélkül, a zenekar tagjaként is folytatja szólópályafutását. Több lemezt jelentetett meg saját neve alatt. Szinte minden pályatársával koncertezett már együtt vagy lemezük felvételén működött közre. Csak néhány név a hosszú listából: David Bowie, Eric Clapton, Bo Diddley, Bob Dylan, Aretha Franklin, Prince.

2005-ben Wooden Records néven megalapította saját lemezkiadó cégét, amely többek között énekesnő lánya, Leah, valamint a The New Barbarians albumait adta ki.

Wood sokoldalúságát bizonyítja, hogy festőművészként is igen elismert. Műveit a világ számos táján mutatta be tárlatokon. Lemezborítókat is tervezett, többek között Eric Claptonnak. Londonban társtulajdonosa egy művészeti galériának. Eddig négy könyve jelent meg.

Ronnie Wood magánélete sem mondható átlagosnak. Számtalan barátnője volt. Háromszor házasodott, hat gyermekkel és hat unokával büszkélkedhet. Legutóbbi felesége, Sally Humphreys 44 éves, akit 2012-ben vezetett az oltár elé. Kapcsolatukból ikerlányaik születtek, akik most hat évesek.