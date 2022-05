Ötezer embert is elbír a Guinness-rekorder üveghíd

A Guinness-rekordok könyve hivatalosan is a világ leghosszabb üveghídjának nyilvánította a vietnami Bach Long (Fehér Sárkány) függőhidat, amelyet áprilisban nyitottak meg a nagy nyilvánosság előtt. Eddig a világ leghosszabb üveg gyalogoshídja címet egy 526 méteres, 2020-ban átadott függőhíd viselte a kínai Kuangtung tartományban – írja a CNN.

A Fehér Sárkány-híd így több mint 100 méterrel megdöntötte a Kínában tartott világrekordot.

A glass-bottomed walkway in Vietnam, which opened to much public fanfare in April, has been declared the world’s longest bridge of its kind by Guinness World Records. https://t.co/SylKSH5m8k

A Son La tartomány Moc Chau hegyvidéki régiójában, Vietnam északnyugati részén található látványosság két hegyet köt össze egy 150 méter mély völgy fölött.

VIDEO: Vietnam launches a new attraction for tourists with a head for heights, with the opening of a glass-bottomed bridge suspended 150 metres (490 feet) above a lush jungle.

The Bach Long (“white dragon”) pedestrian bridge snakes around dizzying cliff faces in Son La province pic.twitter.com/dQkfLpMIe7

— AFP News Agency (@AFP) May 2, 2022