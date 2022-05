Domján Edit története járt Keleti Éva fejében visszavonulása alatt

60 éves korában egy időre felhagyott a fotózással a magyar fotográfia nagyasszonya, Keleti Éva. A fotóművész a Ridikül vendégeként idézte fel a kényszerszünet időszakát, valamint egykori barátnője, Domján Edit szavait, amelyek segítettek neki abban, hogy lezárhassa pályafutását – ám a végén mégsem így alakult.

Örökifjú példaképeket hívott meg Dióssy Klári a Ridikül legutóbbi adásába, köztük a 91 éves Keleti Évát, aki a mai napig aktív, jelenleg életműkiállításra készül. Mint mondja, az utóbbi évtizedekben teljesen átalakult az időhöz való viszonya, és szeretne minél tovább élni és dolgozni.

„Emlékszem, hogy amikor 18 éves voltam gyászlobogók lógtak, hogy vége van az életnek. Ma már, ahogy öregszem, másképp gondolom, büszke vagyok arra, hogy túl a 90-en is dolgozom. A rendszeresség tart életben, noha a fotós munka fizikailag megerőltető. Egy életen át 15 kilóval a vállamon űztem a hivatásom, amitől elferdült a gerincem. Most már van segítségem, Fábián Évi és Gordon Eszter fotográfus kollégáim támogatnak munka közben” – árulta el aktív hétköznapjainak titkát a Ridikülben Keleti Éva, aki pályafutásában csak addig tartott szünetet, amíg beteg férjét ápolta. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus fegyelmezetten viselte a kényszerszünetet, amit egyik személyes történetével magyarázott.

„Komplikált, hosszú dolog a visszatérésem. Akkor hagytam abba a fotózást, amikor a férjem nagyon beteg volt. Ez összeadódott azzal, hogy annak idején Domján Edittel nagyon jó barátságban voltam. Már főiskolás korában azt mondta nekem, hogy nem akar tovább élni 40 éves kora után, és sajnos így is lett. Akkor azt mondtam magamnak, hogyha valaki ennyi idősen eldobja magától az életet, akkor az, hogy én befejezem 60 évesen a pályám, nem is olyan nagy ügy. De mégis újrakezdtem, mert úgy látszik, nálam ez egy halálos szerelem” – fogalmazott a Duna műsorában Keleti Éva, akinek szavait Pásztor Erzsi Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművész is megerősítette: szerettein kívül javarészt a munka tartja életben. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig a Ridikül korábbi adásai is elérhetők.

