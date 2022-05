A világzene nagyágyúinak közös koncertje a Müpában

Napjaink világzenei színterének két nagyágyúja, Alim Qasimov és Alireza Ghorbani ad közös koncertet június 23-án a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

A két művész évszázadok tradícióit hozza el a Müpa színpadára, olyan formában, amely a mai, rohanó világ emberének is könnyen befogadható és lelket simogató – szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.

Az azerbajdzsáni Alim Qasimovot, a hagyományos azeri mugham kompozíciók ma élő első számú énekes-előadóját olyan zenészek sorolták kedvenceik közé, mint a rockzenész Jeff Buckley, akivel közös albumot is készített, vagy a mainstream ikonikus izlandi alakja, Björk.

Az ókorba visszavezethető, rendkívül összetett művészeti forma, a mugham a Közel- és Távol-Kelet egyik legszélesebb körben elterjedt műfaja, amelynek variánsai Európában is megtalálhatóak (például a nálunk is ismert makám). Alapjai az imádságokban és az altatódalokban gyökeredznek, így öröklődve generációról generációra, 2003-ban az UNESCO is felvette a világ szellemi kulturális örökségeinek listájára.

Qasimov a klasszikus költemények, valamint hangszeres és énekes improvizációk által jellemzett műfaj autentikus interpretációjában is remek, ugyanakkor új oldalról is megközelíti azt. Most először ad koncertet Magyarországon, és az iráni énekessel, Alireza Ghorbanival közösen lép a Müpa színpadára.

Ghorbani 2019-ben a telt házas Fesztivál Színházban mutatta be legszebb perzsa szerelmes verseket feldolgozó albumát. Az előadó a különösen nehéznek tartott tasnif és radif énektechnika kiemelkedő mestere, és miközben művészetében a hagyományokból táplálkozik, tisztelettel és kíváncsisággal fordul a kortárs kultúra felé.

Június 23-i közös esten is a múltba, a Mohamed próféta idejéből eredeztetett szúfizmus tanításaihoz és hagyományaihoz nyúlnak vissza. Mindketten a saját világuk felől közelítik meg, énekükkel egyesítve a perzsa (rumi) és azeri (fuzuli) költészetet. Mindezt olyan tradicionális hangszerek kíséretében, mint a moshtagh, a tar és a kamancheh, illetve a nemzetközi színtéren nagyra tartott magyar dzsesszmuzsikusok, az ütőhangszeres Dés András és a nagybőgős Szandai Mátyás társaságában.