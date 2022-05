Tűzgyújtás régi módra: A 91 éves Mikó Bálint elárulta az ősi tűzgyújtás titkát és még nótázott is közben

A Szepsiben élő 91 éves Mikó Bálint már gyerekkorában egy nagy grófi uradalomban dolgozott, ahol öreg béresekkel, kovácsokkal, föld és erdőmunkásokkal volt kapcsolatban, akik közül többen a gyufát még nem használták, így lehetősége nyílt az ősi tűzgyújtás fortélyának elsajátítására.

Kova, Acél, Tapló: Tűzgyújtás régi módra

A zajtalan és robbanásmentes biztonsági gyufát 1836-ban a magyar Irinyi János szabadalmaztatta még vegyészhallgató korában. A gyufa folyamatosan kiszorította az acéllal, kovával és taplóval történő tűzgyújtást – hangzott el az M1 Felvidék ma című műsorában.

„Nagyapám tulajdonképpen a méhekhez használta a taplót, a méhészek is szoktak vele füstölni, ami elriasztja a méheket. No meg régen a pipára is azzal gyújtottak rá, mert az néha kialudt, akkor kellett újra gyújtani. A gyufát meg sajnálták, mert az is kincs volt” – meséli Mikó Bálint, aki nagyapjától tanulta, hogy a taplót hogyan kellett alkalmassá tenni ahhoz, hogy a szikrától meggyulladjon.

Többféle fán terem taplógomba, de a legáltalánosabb a topolya fán, nyárfán.

Mint ismerteti, az interjú során talált tapló elég nagy darab, ahhoz hogy ezt feldolgozzák és alkalmassá tegyék, fel kell darabolni, hogy elférjen az edényben. Főzés után a puhításnál, a klopfolásnál a kisebb darabot jobban el lehet készíteni.

„A tapló két részből áll, a felső bolyhos része alkalmas a csiholásra. Teszünk bele hamut, hogy lúgos víz legyen, mert az szükséges hozzá, ennek jól ki kell főni” – magyarázza.

Amíg várják, hogy a tapló kifőljön, Mikó Bálint zenélni kezd.

Íme a tűz!

„Feltételezzük, hogy már jó, eléggé megvan főve – kiszedjük. Ezt rendes körülmények között napon kell szárítani, vagy napon szárították, de most mi, ilyen modern világban, megpróbáljuk a sütőben. Megszárítjuk egy-kettőre és meglátjuk, beválik-e”.

Kiszárítás után, egy kis darabot csíp le a taplóból, melyet rátett egy kovakőre, majd szikrát csiholtak. „Így! Íme a tűz! ” – mondta, majd egy nagyobb darab tapló segítségével akkora tüzet készített, hogy az egész kemencét be tudta gyújtani vele.