Tizedik jótékonysági estjére készül a Békéscsabai Jókai Színház

Tizedik alkalommal rendezik meg hétfőn este az Angyalok Szárnyalása elnevezésű gálaestet, amely a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ, valamint a Békéscsabai Jókai Színház közös jótékonysági rendezvénye.

A teátrum az MTI-nek küldött sajtóközleményben azt írta, a gálaestet a művészek és az akadályozottsággal élő fiatalok közös előadása teszi különlegessé, akik különböző történeteket, élethelyzeteket visznek színpadra zenei köntösben.

Mivel ez lesz a jubileumi, tizedik jótákonysági est, az eseményre meghívták a korábbi évek díszvendégeit. A műsorban fellép a Cimbaliband, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, a Kaláka együttes, a Misztrál együttes, a Talamba ütőegyüttes, Pribojszki Mátyás, Rálik Szilvia és Zsombok Réka, valamint láthatják a nézők a Békéscsabai Jókai Színház és a Viharsarok Táncszínház művészeit.

A közlemény idézi Tarsoly Krisztina színésznőt, a gála egyik főszervezőjét és rendezőjét. A művésznő feleleveníti, hogy több mint 15 éve találkoztak a Degré utcai lakóotthon színházba járó, színházszerető fiataljaival, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mi zajlik a kulisszák mögött. „Elmentünk hozzájuk egy beszélgetésre, ahol a színházról, az ott zajló háttérmunkáról is meséltünk. Ez az alkalom olyan jól sikerült, hogy utána többször is találkoztunk, és alakult egy kis színjátszó kör is. Egy idő után mertünk egy nagyot álmodni, és ennek eredménye lett több mint tíz évvel ezelőtt az első gála” – írják.

A címlapfotó illusztráció.