Természetfilmeké a főszerep május végén az M5 csatornán

Filmpalotává válik május 27. és 29. között a Gödöllői Királyi Kastély. A Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon a szórakoztató szabadidős programok mellett idén is világszerte elismert stúdiók és alkotók legújabb produkciót mutatják be. 100 versenyfilmet vetítenek, melyek közül az egyik hazai alkotás elnyeri az M5 különdíját. A közmédia kulturális csatornája ezzel az elismeréssel szeretné támogatni a magyar természetfilmesek munkáját, illetve tematikus filmkínálattal is kapcsolódik a fesztivál eseményeihez.

Zöldre-, újratervezés a mottója idén hazánk egyik legnagyobb filmes- és környezetvédelmi rendezvénysorozatának. A Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválnak 2015 óta ad otthont Gödöllő, ahol minden évben a szórakoztató ismeretterjesztésé a főszerep. Az izgalmas programkínálat elsődleges célja a szemléletformálás, hiszen természeti értékeink védelme korunk egyik legfontosabb feladata. A közmédia már a kezdetektől figyelemmel kíséri az eseményt, idén az MTVA egyik kiemelt filmszerkesztője, Németh Beatrix is a zsűritagok között lesz a Kárpát-medence Természeti Értékei Filmszemlén. Az M5 kulturális csatorna tematikus műsor- és filmkínálattal is csatlakozik a rendezvényhez. Több lenyűgöző természetfilmet is láthatnak a nézők a fesztivál hétvégéjén, mint például A természetes élőhelyek megóvásának új útjai című dokumentumfilm sorozat első két részét. Az első epizód május 28-án 10 órától Kongó varázslatos tájaira kalauzol el, melyből megismerhetjük a nyugati síkvidéki gorillák helyzetét. A második részt másnap szintén 10 órától tűzi műsorra a csatorna, amelyben Ecuador lakosai és környezetvédői az utolsó „köderdők” megóvásának módját keresik. Széchenyi Zsigmond életét és munkásságát is megismerhetik az M5 nézői. A Vadonvilág – Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában című 2019-es dokumentumfilm a vadász-író utazásait eleveníti fel, többek között azt az 1964-es trófeagyűjtő expedíciót is, melyen feleségével vett részt Kenyában. A kétrészes alkotásból kiderül, hogy évtizedről évtizedre hogyan tizedelte meg a civilizáció térhódítása Afrika vadállományát és miként változott a kontinens természeti képe. Az epizódok május 28-án és 29-én 11 órától láthatók. Az ésszerű erdőgazdálkodás kérdéseivel foglalkozik a Méregzöld mesék című 2016-os dokumentumfilm, melynek főszereplője egy erdélyi származású civil aktivista. Hans Hedrichet 2012-ben nagyszabású projekttel bízta meg egy csíkszeredai alapítvány. Ekkor kérték fel arra, hogy feltárja Erdély környezetvédelmi problémáit. Másfél éves kutatómunkája során beleláthatott a helyi famaffia működésébe, melynek tagjai nemcsak a rengetegekben végeznek visszafordíthatatlan pusztítást. A tényfeltáró alkotást május 28-án 12 órától mutatja be a kulturális csatorna. Premiervetítéssel is várja a nézőket az M5. Május 28-án 14 óra 5 perckor debütál a képernyőn A Közlegények – A kárókatona-per című dokumentumfilm. Pfeifer Rikárd, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség halőrzési ágazatvezetője adta az alapötletet, aki azt szerette volna megmutatni, mennyire nehezen birkózik meg az igencsak sebezhető hazai halállomány a megnövekedett kárókatona-áradattal. A projekt megvalósítására 2020-ban Szendőfi Balázs halkutató-természetfilmest kérte fel, akivel másfél évig tartott a közös munka. A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál utolsó napján egy különleges meglepetésre is számíthatnak az M5 nézői; az eseményen bemutatott egyik hazai alkotást – a hagyományoknak megfelelően – idén is különdíjjal jutalmazza a csatorna. A kiválasztott film a rendezvény záró napján, május 29-én, 16:40-től látható.