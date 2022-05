Mutatjuk a százmillió felett eladott festményket a Kieselbach Galéria árverésén

Százmillió forint felett kelt el egy külföldi gyűjteményből hazatért Aba-Novák festmény és Márffy Ödön egyik tájképe, de életműrekordok is születtek a Kieselbach Galéria kedd esti tavaszi árverésén a Budapest Marriott Hotelben.

A 235 művet felvonultató aukciós anyag tételei közül a modern magyar festészet egyik legszebb tájképe Márffy Ödön Zebegény, lelátás műteremre című fauve-os főműve kelt el a legmagasabb áron, 160 millió forintért, a második legdrágább festmény Aba-Novák Vilmos Róma melletti kisváros (Subiaco) című műve lett 120 millió forintos leütéssel – hangsúlyozta az árverés után Kieselbach Tamás galériavezető az MTI-nek.

Aba-Novák Vilmos Róma melletti kisváros (Subiaco) című festménye a Kieselbach Galéria 68. tavaszi aukcióján a Budapest Marriott Hotelben 2022. május 24-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Magas árat ért el Vaszary János 1933 körül készült Parkban című alkotása is, amely 95 millió forintért, míg Perlrott Csaba Vilmos műtermi csendélete 90 millióért talált gazdára. Mindkét múzeumi rangú festmény kikiáltási ára 65 millió forint volt.

Több kisebb aukciós rekord is született, a piac általános ereje megmutatkozott, sok mindent vittek el nagyon jó áron – mondta Kieselbach Tamás, kiemelve: aukciós rekordnak számít az életművön belül is Anna Margit Vetköző önarcképének 30 millió forintos leütése, ez a festő egyik főműve, amely annak idején a család tulajdonában volt. Életműrekordot ért él még Schadl János Emberek, legyetek tiszták! című 1923-as képe, 65 millió forintos leütéssel, és messze az eddigiek felett kelt el Pál István csendélete 44 millióért. A női festők között is magas árat fizettek Bélaváry Alice Harmónia (Csillagok között) című alkotásáért, amely kikiáltási árának duplájáért 24 millió forintért talált gazdára.

Márffy Ödön Zebegényi téglagyár (Zebegény, Lelátás a műteremből) című festménye a Kieselbach Galéria 68. tavaszi aukcióján a Budapest Marriott Hotelben 2022. május 24-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Kieselbach Tamás azt mondta, Szabó Vladimir termékeny művész volt, háború előtti fanyar, ironikus műve, az Istentől elhagyatott táj 60 millió forintos leütési árával szintén az életműrekord közelében járt, úgy mint Klie Zoltán Párizsi pályaudvara, amely 50 millióért talált gazdára.

Galimberti Sándor A város dinamikája című óbudai részletére 50 millió forintig folytatódott a licit, Battyány Gyula Virágok (Életfa) 1930-as festménye 44 millió forintos árat ért el.

Gróf Batthyány Gyula Hárem (Rokokó jelenet) című festménye a Kieselbach Galéria 68. tavaszi aukcióján a Budapest Marriott Hotelben 2022. május 24-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A műtárgy piac erejét mutatja az is, hogy az online térnek köszönhetően a különleges művekért egyre többen licitálnak külföldről is, és az a tendencia látható, hogy növekszik a balatoni és budapesti tájképek iránti érdeklődés – hangsúlyozta.