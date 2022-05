Szenvedélyes táncot lejtett a Magyarország, szeretlek! két csapatkapitánya

Fülledt hangulatot teremtett a Lesz maga juszt is az enyém című sláger a Duna vetélkedőjében: Miller Zoltán táncba hívta feleségét, Vágó Bernadettet.

Váratlan fordulatokkal és sztárvendégekkel várta nézőit a Magyarország, szeretlek! legutóbbi adása, amelyben ezúttal is főszerepet játszott a zene. Bár egy játékos sem tudta megmondani, hogy a C’est La Vie lányzenekar elhíresült slágere a Vár ránk a nyár, Kazal László operettdalát, a Lesz maga juszt is az enyém kezdetű dalt többen is felismerték. Az érzelmektől túlfűtött slágerre a zöld csapat kapitányának, Miller Zoltánnak azonnal megmozdult a lába, és felkérte egy táncra feleségét, az ellenfél csapatkapitányát, a pirosakat vezető Vágó Bernadettet. A rögtönzött előadás felpezsdítette az egész stúdiót, amit csak a szerencsekerék fokozott tovább: az utolsó pillanatokig feszülten figyelték a játékosok, hogy vajon a szorgalmas pontgyűjtést felülbírálhatja-e a vakszerencse.

A teljes adás, amelyben ezúttal Sári Évi, Heincz Gábor Biga és Tóth Auguszta a piros csapatban, valamint Nagy Adri, Tihanyi-Tóth Csaba és Singh Viki a zöld csapatban versenyeztek egymással már újranézhető a Médiaklikken.

