Hétfőtől látható az M5 kulturális csatornán az Ifjú tudósok vetélkedője

Második évadával tér vissza az M5 képernyőjére az Ifjú tudósok – tudományos középiskolai vetélkedő. Az Oktatási Hivatal által meghirdetett tudományos versenyre Magyarországon és a szomszédos országokban élő 11-12-es középiskolások jelentkezhettek, fizika, informatika és magyar irodalom témakörökben. A műsort május 23-tól három héten keresztül kísérhetik figyelemmel a közmédia csatornájának nézői.

Az Ifjú tudósok vetélkedőre csaknem négyezer diák jelentkezett, közülük került ki területenként az a nyolc-nyolc tanuló, akikkel találkozhatnak az M5 nézői. Hetente egy tudományág legjobbjai mérhetik össze tudásukat páros kihívások során. A diákokat elismert tudósokból álló zsűri értékeli. Változatos, pörgős kérdések mellett hosszabb érvelést igénylő feladatok is szerepelnek, valamint a természettudományban induló versenyzők különféle kísérleteket is bemutatnak a stúdióban. Így nemcsak tudásra, hanem gyorsaságra, találékonyságra és jó előadói készségre is szükség van a győzelemhez.

Az Ifjú tudósok célja, hogy a kiemelkedő tehetségek ötletes és érdekes feladványokon keresztül bemutathassák jártasságukat az adott tudományban.

A vetélkedő május 23-tól három héten keresztül, mindennap 19 órakor látható az M5 műsorán. A döntőket vasárnap este láthatják. Május 29-én, június 5-én és 12-én derül ki, kik lesznek az Év Ifjú tudósai.

További részletek az Ifjú tudósok, valamint az M5 közösségi média oldalán.