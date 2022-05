Esztergályos Cecília: Élvezem a próbákat és élvezném, ha már jönne a közönség is

Február elején tért vissza a színpadra Esztergályos Cecília. Az Újszínház Kossuth-díjas színésznője jelenleg újabb darabban próbál, miközben estéről estére telt ház előtt játszik a színpadon. A Feltámadás Makucskán című előadásban uzsorásnőt alakít. A színésznő a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában mesélt arról, hogy hogyan is érzi most magát, hogyan zajlanak a próbák, valamint jelenlegi darabjának részleteibe is bepillantást nyerhettünk.

Hallgassa meg! „A próbafolyamatban remekül érzem magam, rengeteg fiatallal találkozok, kedvesek, tehetségesek” – mesélte Esztergályos Cecília Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, táncművész, érdemes és kiváló művész. Esztergályos Cecília nyolc másik előadás mellé vállalta a legújabb szerepét, melyben uzsorásnőt alakít az Újszínház darabjában. Elmesélte, hogy előfordul, naponta akár nyolc órát is próbál, ám műtéte miatt sokáig kímélték őt. A művésznő az interjúban arról is mesélt, hogyan építi fel legújabb karakterét, milyen emlékekből inspirálódik. Kalendárium – Minden hétköznap 15:32–16:00 között a Kossuth Rádióban.