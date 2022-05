Több mint 160 millió forintból valósulnak meg kiállítások és múzeumi fejlesztések Szombathelyen

Több mint 160 millió forintnyi pályázati támogatásból valósulnak meg kiállítások és zajlanak jelentős múzeumi beruházások, fejlesztések Szombathelyen – közölte kedden sajtótájékoztatón a Savaria Múzeum igazgatója.

Csapláros Andrea elmondta: a Magyar Géniusz Program keretében 2021-ben elnyert 80 millió forintos pályázati támogatásból újítják fel a Vasi Skanzenben található malmot, amelyben a terveik szerint állandó kiállítás nyílik, és létrejön egy olyan belső tér is, amelyben múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tarthatnak.

A Kubinyi-pályázaton elnyert 20 millió forintos támogatásból a múzeum kőtárát újítják fel, a lapidáriumot június 29-én nyitják meg, illetve két magyar-osztrák, illetve egy magyar-német együttműködésben zajló projekt megvalósításán is dolgoznak – tette hozzá.

Az egyik keretében a hagyományos népi mesterségek újjáélesztését segítik elő, a másikban régi gyümölcsfajtákat termelő mintagazdaságot hoztak létre, illetve a magyar-osztrák határtérség közös történeti és régészeti kínálatának turisztikai népszerűsítésében vesznek részt – sorolta.

Szintén pályázati forrásból valósulhat meg az 1968-1975 közötti évek kultúrpolitikáját átfogóan bemutató kiállítássorozat is, amely a 3T (tűr, tilt, támogat) időszakát állítja középpontjába – közölte az igazgató.

Hozzáfűzte: augusztus 18-án a Szombathelyi Képtárban Megtört progresszió címmel nyíló kiállítás mutatja be az akkori alkotóművészek munkáin keresztül a korszakot.

Ezt követi a Schrammel-gyűjteményben az 1969-ben először megrendezett siklósi Kerámia Symposion alkotásaiból nyíló tárlat, illetve terveik között szerepel egy, a velemi textilműhely által létrehozott alkotásokból álló kiállítás is Velem ’75 címmel – sorolta.

Csapláros Andrea a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy a szombathelyi Savaria Múzeum csatlakozik május 18-án a Múzeumi Világnaphoz, megemlékeznek a Savaria Múzeum alapításáról is, amely szavai szerint közösségi akarattal, adományokból jött létre. Kiemelte: csatlakoznak június 25-én a Múzeumok éjszakájának programjaihoz is.

Horváth Soma, a város kultúráért is felelős alpolgármestere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a múzeum meghatározó módon alakítja a város kulturális életét; májustól szeptemberig negyvenegy programot kínálnak a szombathelyieknek.

