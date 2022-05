Pindroch Csaba a képernyőn keresztül üzent Schumachernek

A Jászai Mari-díjas színművész a Magyarország, szeretlek! adásában mesélte el egyik közös történetüket, majd azt kívánta, bárcsak mielőbb felépülne a legendás pilóta.

A család nemzetközi napját ünnepelték a Magyarország, szeretlek! játékosai a Duna vetélkedőjének legutóbbi epizódjában.

A változatos kérdések ismét megtornáztatták a versenyzők elméjét, akik ezúttal is különböző területekről érkeztek. A pirosaknál Csitári Gergely, Csiti, az M2 Petőfi TV műsorvezetője, Péter Szabó Szilvia, valamint Nyári Aliz énekesnők erősítették Vágó Bernadett csapatkapitányt. Férjét, a zöldeket vezető Miller Zoltánt ezúttal pályatársa, Gregor Bernadett színművész, Nyári Károly Prima-díjas jazz-zongorista és a Duna műsorvezetője, Somossy Barbara segítették a pontgyűjtésben. Habár a játékmester, Pindroch Csaba egyre szigorúbb, még mindig az adás első számú mókamestere, aki egy megható történetet osztott meg az egyik feladathoz kapcsolódva.

„2005-ben egy jótékonysági futball gálán a Forma1-es válogatott hívta ki a hazai hírességekből álló focicsapatot, ahol többek között Eperjes Károly kollégámmal én is képviselhettem a házamat. A mérkőzésre Szabó István rendező engedett el bennünket, mert a Rokonok című filmet forgattuk éppen. Két kérése volt, az egyik, hogy ne törjük el semminket, a másik, hogy ne rúgjuk fel Michael Schumachert. Egy szó, mint száz, 6:5-nél egy becsúszással véletlenül felrúgtam őt. Azt a cipőt Baumgartner Zsolt aláíratta vele 2006-ban, Monzában, annyit írt mellé: I will be back, vagyis, hogy még visszatér. Kívánom, hogy ez mihamarabb így legyen” – üzent a kamerákon keresztül a Formula–1 hétszeres világbajnokának és a sportág egyik legeredményesebb pilótájának a Magyarország, szeretlek műsorvezetője, Pindroch Csaba. A teljes adás újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

A korábbi adások 60 napig újranézhetők a Médiaklikken.

