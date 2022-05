Krimi szájról szájra, avagy egy kis eligazítás a sorozatok útvesztőjében

A televíziós sorozatgyártás ma már annyira természetes, nagyipari folyamat, hogy szinte keresnünk sem kell, ölünkbe hullik megannyi produkció. Legyünk az iskolában, a munkahelyen vagy bárhol, a beszélgetések sokszor futnak ki arra, hogy ki mit látott mostanában. A sorozatok marketingjének kétségtelenül jót tettek a szájról szájra terjedő ajánlások, összeállításunkban ezek közül mazsolázgattunk.

A főszereplőt, Jake Adelsteint alakító Ansel Elgort és Hideaki Ito a Tokyo Vice egyik jelenetében (Forrás: Twitter.com)

A sorozatok végtelen tárházából időnként hajlamosak vagyunk olyan szériát választani, amiről csak utólag derül ki, hogy nem ízlésünk szerint való. Hogy ne essünk ebbe a hibába, érdemes körültekintően, az opuszokról fellelhető információkat alaposan megrágva döntenünk arról, hogy végül mi kerüljön terítékre. Ezt a bölcsességet figyelembe véve igyekeztünk felkutatni a közelmúlt legjobb sorozatait, hogy Önnek már ne kelljen.

A krimi, amelyben feltárul a századforduló jakuzáinak legbelső világa

A Tokyo Vice valójában egy régi kívánság beteljesülése, amelyre a rutinosabb sorozatfogyasztók már azelőtt le akartak csapni, hogy kilőtték volna az éterbe. Ahogy azt az HBO saját gyártású sorozataitól megszokhattuk (Trónok Harca, Maffiózók, Utódlás, Az elit alakulat, hogy csak egy-két példát említsünk), a csatorna és online felületei igen magas szinten szolgálja ki a fogyasztót – és ez a Tokyo Vice esetében sincs másképpen.

A Jake Adelstein amerikai újságíró 90-es évek végi, Tokióban zajló életéből építkező történetben jól kitapintható az újságírói munka szapora lüktetése, egy izgalmas noir sztori szabályos fodrozódása és a korabeli jakuzák testvériségének véres valósága. Nem kétséges, hogy a megtörtént eseményeken alapuló krimi csábító világa mágnesként vonzza be a legtöbb nézőt.

Ahogy sok más televíziós tartalomgyártó cég, az HBO is visszavett a tempóból: szépen lassan, cseppenként adagolja a japán bűnözés hagyományait bemutató eposzt. Egy hét – egy rész. A sorozat a hetedik fejezeténél tart. Ennyi már elegendő ahhoz, hogy a jól kitalált cliffhangereknek köszönhetően elvonási tüneteket okozzon azoknál, akik beengedték életükbe a századforduló japán kultúrájának ezen szeletét.

Gyilkosság a „mennyek zászlaja alatt”

Az FX új sorozata, az Under the banner of heaven egy vallási közösségen belül elkövetett hátborzongató gyilkosság történetét meséli el. A főszereplő, Jeb Pyre (Andrew Garfield) egy békés utahi kisváros rendőrkapitánya, aki mormonként meg van győződve arról, hogy felügyelete alatt semmi rossz nem történhet a településen. Kacagó gyerekek, gyönyörű feleség és vallásos megrögzöttség.

Nem sokkal az idilli családi környezet és a família tagjainak bemutatása után megismerkedünk a Lafferty családdal, akik első ránézésre kedves és vidám emberek látszatát keltik, azonban nem kell hozzá sok idő és a hit mögül előbújik a radikális családmodell, amelyben a férfi felsőbbrendűség skatulyába kényszeríti a nemi szerepeket.

A rendezőnek, Dustin Lance Blacknek nem volt egyszerű dolga, ugyanis a vallásfilozófia mélyvizében áztatott és már sokszor elmesélt gyilkossági történet olyan bukkanókat rejthet, amelyekbe már többen is belebuktak. Black arra tesz kísérletet, hogy szereplőivel feltárja egy anya és gyermeke meggyilkolásának szörnyűségeit és kibogozza a középpontban álló mainstream/fundamentalista mormonizmus közötti összecsapás misztikus szálait.

Eddig három epizódot láthattunk a hétrészesre álmodott miniszériából, a következő rész május 12-én érkezik az FX-re.

>Elizabeth Moss a Tündöklő lányok egyik jelenetében (Forrás: Twitter.com)

Tündöklés a feledés homályában

Listánk harmadik, utolsó produkciója, a Shining Girls (Tündöklő lányok) a főszereplő visszaemlékezésein keresztül mutatja be egy sorozatgyilkos rutinszerű mindennapjait. Évekkel azután, hogy Kirby Mazrachit (Elizabeth Moss) megtámadják és könyörtelenül megkínozzák, a nő rájön, hogy egy nemrég történt gyilkosság összefüggésbe hozható az esetével.

A sorozat felvezetése sajnos csak ígéret marad, mivel a történetvezetés meglehetősen zavaros, a folyton visszatérő emlékképek pedig annyira megzavarják a nézőt, hogy a pilot epizód után nagy levegőt kell venni a folytatáshoz. A következő epizódok azonban meghálálják a bizalmat. A postázóban dolgozó Kirby összeáll egy veterán riporterrel (Dan Velazquez), hogy megértse a körülötte folyamatosan változó környezetét, szembenézzen a múltjával, és kiderítse, kicsoda valójában a brutális gyilkos, aki a gyomrába juttatta a használt gyufásdobozt.

A sorozatot az Apple TV jegyzi, és már az első négy rész elérhető a cég on-demand (személyre szabott) hálózatán.